亞當計畫開跑 藝術能量爆發

亞當計畫滿1年，邁入第二屆，昨（30）日記者會上，北藝中心總監王孟超（左三），帶領外國藝術家體驗華人獨有的「抓周」文化，抓取青蔥、大蒜、鹽巴等食材，象徵一飛沖天、精打細算、延續發展等好運。（李欣恬攝）

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中國時報
／台北報導

台北表演藝術中心去年推出首屆「亞當計畫」，匯集亞太各國200多位藝術家、策展人齊聚一堂，在台北舉辦創作坊、論壇和展演，藝術家們在交流與討論中，激盪創作火花。今年擴大辦理，歐陸地區的藝術人士也前來參與，昨（30）日開跑的亞當計畫年會，預計在4天內舉辦34場活動展演，藝術能量爆棚。

實驗室玩創意 寶藏巖有看頭

北藝中心總監王孟超昨日表示，「亞當計畫裡的藝術家們，在對話、分享的過程中，共享彼此創意，北藝中心不只是一個呈現藝術的場域，我們期許能成為一座藝術家的中心。」

亞當計畫共有「藝術家實驗室」、「新作探索」與「交流與論壇」三大主題活動內容，其中「藝術家實驗室」，日前已有來自10國的藝術家率先來台，以台北寶藏巖為基地創作。其中澳洲藝術家Justin Shoulder，以燈泡結合肢體表演，激發各國藝術家靈感，他表示：「從1人、2人、3人到4人，每個人和另一人的身體，只能有一個點的接觸面，多組藝術家在黑暗的排練室中游移，一場場幻象般的燈光實驗，就此展開。」

紐西蘭編舞家 找到心靈原鄉

紐西蘭編舞家Cathy Livemore表示，她有毛利人血統，和台灣在血緣上互有連結，「我千里來到這座島嶼，像是找到心靈原鄉，未來要把這股感動運用在藝術創作裡。」Cathy Livemore表示，藝術和愛是世界上最欠缺的事情，「人們遺忘愛，總懷抱恐懼，才會製造世界混亂。為此，作為藝術家，更該把這股能量擴散出去。」

土耳其藝術家Batu Bozoglu幽默表示，在台期間已和台灣藝術家黃鼎云透過藝術交流「結為連理」，「作為一名異性戀的已婚人士，雖然我沒有台灣的公民權，但我也關注這裡的時事，我支持婚姻平權。」

亞當計畫的策展統籌林人中說，這是一股新興力量，「目前國際表演藝術網絡，常以策展人、製作人的作品需求為導向，藝術家們缺少更多廣泛且持續相互交流、溝通的機會，亞當計畫的主角就是藝術家。」亞當計畫即日起至9月2日，在台北客家文化主題公園舉行。

(中國時報)

國教署長內定許麗娟

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