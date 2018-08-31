2018年08月31日 04:11 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

教育部長葉俊榮25日親自宣布國民及學前教育署（國教署）署長邱乾國將離開原職，職缺由誰出任引人關注。30日傳出國教署內定由副署長許麗娟接任署長，這也將是我國教育史上首位女性國教署長。教育部和許麗娟本人皆未回應。

現任國教署長邱乾國以身體因素向教育部長葉俊榮請辭獲准，將改調參事兼12年國教課綱推動辦公室執行祕書，並由許麗娟接掌。

國教署前身最早是1945年台灣省行政長官公署教育處，經歷改制及精省後成為目前的國教署，負責高中職、國中、國小及幼兒園等教育政策和制度規畫、執行及督導等。

凍省之前該單位名稱一度由省教育處改為省教育廳長，凍省之後稱為國教署，首任署長是吳清山，黃子騰接任，2016年由現任署長邱乾國接掌，從省教育廳以來共26任主管清一色是男性，許麗娟出線，成為73年來首位女性署長。

許麗娟不是教育本科出身，畢業於台大圖書館學系，且獲得台大圖書館學研究所碩士學位，考上公職後，最早曾任台北縣（新北市）教育局課長，後進入教育部國教司任專員、國教司科長、中教司科長、國教司專門委員、國教署國中小組副組長、國中小組組長，再出任國教署副署長，並負責幼托整合等重大政策的規畫及執行。

許麗娟本人至截稿未接手機也未回應簡訊。

(中國時報)