打拚萬里蟹品牌 新北努力全記錄

新北市首支萬里蟹紀錄片《一看上影萬里蟹》，記錄萬里區漁民、蟹販、餐廳業者及學者為品牌打拚過程。圖為外籍漁工在捕蟹船上施放蟹籠。（新北市農業局提供）

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中國時報
／新北報導

新北市政府打造「萬里蟹」品牌，並已於2014年正式登記註冊商標，記錄萬里區漁民、蟹販、餐廳業者及學者共同為萬里蟹品牌打拚全過程的紀錄片《一看上影萬里蟹》，耗時7年的拍攝也終於完成，30日在府中15紀錄片放映院正式發表，9月21日將在龜吼漁港首映。

《一看上影萬里蟹》發表會特別邀請市長朱立倫、紀錄片導演張緯誌、海洋大學助理教授徐德華及主角之一、製作補蟹籠的專家許八郎到場，暢談拍攝過程中的辛苦及紀錄片完成後的感動，也呼籲大眾重視海洋生態。

紀錄片的主角之一許八郎先生有著討海人的豪邁性格，他特別感謝新北市政府照顧萬里區的漁民，才能讓「萬里蟹」品牌揚名，說到激昂處，他稱朱立倫為「朱總統」，朱立倫尷尬回應，「你叫錯了。」

朱立倫表示，「萬里蟹」積極推動以來，漸漸變成全台最有名的品牌，不僅代表新北市漁產品質保證，也是對在地漁產品和漁民辛苦打拚的支持，歡迎大家到美麗的北海岸享受自然風光，並品嘗新鮮的萬里蟹和漁產。

朱立倫致詞時，感謝導演張緯誌耗時7年拍攝《一看上影萬里蟹》紀錄片，將「萬里蟹」品牌故事透過漁民述說，以寫實又溫馨的方式呈現給大眾。片中詳細介紹當地漁民以拖網、圍網方式捕撈螃蟹，堅持使用最不破壞海洋生態環境的蟹籠方式，希望大家珍惜海洋資源。

此紀錄片是以當地耆老許八郎一家為中心，記錄萬里區漁民、蟹販、餐廳業者及學者共同為萬里蟹品牌打拚過程。漁業處表示，市府投入萬里蟹品牌行銷第7年，紀錄片的推出讓更多民眾了解萬里蟹的故事，預定9月21日於龜吼漁港首映，歡迎大家踴躍前往觀賞，精華片段也會在9月10日搶先曝光。

(中國時報)

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