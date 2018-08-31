魔速方塊2.0 亞太電訊零死角

2018年08月31日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

室內不必「拜天公」了！亞太電信全力補足通信死角，配合導入國際領先技術的「魔速方塊」升級到2.0版，今年規畫大幅提高基地台建設數量，2.6GHz高速基地台將倍增成長，並針對涵蓋弱訊區域進行補強，預計增加10％以上的基地台，搭配小型基地台及微型基地台，讓網路準備與未來5G技術接軌。

根據2018年NCC報告，在通訊連線品質案件中，室內收訊不良占76.86 ％，針對消費者最煩惱的問題，亞太電信提出解決方案，去年推出「魔速方塊1.0」後，獲得用戶的肯定，此次「魔速方塊2.0」，特邀請點子生活部落總編輯Kisplay及電腦王阿達網站負責人阿達兩位國內知名3C達人實測。

點子生活Kisplay在其位於新竹市北區的透天厝住家5樓實測，室內的訊號在下載時，由4.86 Mbps提升至20.6 Mbps、上傳則是由4.84 Mbps提升至7.09 Mbps。電腦王阿達在位於台南市安平區的住家所測得數據，也由下載時的5.18 Mbps提升至19.6 Mbps、上傳則是由3.02 Mbps提升至7.5 0Mbps。

由兩位達人提供數據，「魔速方塊2.0」除了能將室外較佳的訊號導入至室內深處，透過強化涵蓋的方式，網速也明顯提升。

亞太電信「魔速方塊2.0」係引進今年於MWC獲得最佳通訊創意獎產品Magic Box的技術，與「魔速方塊1.0」差異在於「魔速方塊2.0」無須外接固網線路，即可利用既有的亞太電信4G訊號，將訊號引入室內。

亞太電信指出，「魔速方塊2.0」因能大幅提升消費者在辦公室或家中的上網品質及連網速度，安裝簡易，只要放在室內靠窗的位置，插上電源幾分鐘後即可開始運作，立即提供消費者快速且穩定的網路環境。

(中國時報)