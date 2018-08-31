龍劭華看開沒入圍 集氣盧廣仲摘雙獎

龍劭華今年6月帶著老婆（左）、兒子陳威佐（右）參加女兒的畢業典禮。

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中國時報
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龍劭華（右起）、嚴藝文、陳怡蓉演一家人，當時在舊金山取景，戲外相處也像一家人。

電視劇《花甲男孩轉大人》今年在金鐘獎風光入圍11項，戲裡「四大天王」蔡振南、龍劭華、康康、柯叔元，僅蔡振南入圍男配角，這次與金鐘擦身而過，龍劭華30日說，能參與《花甲》與有榮焉，沒入圍雖小有遺憾，但看得很開，知道入圍、得獎都要靠運氣，未來能再接到好角色比較重要。

金鐘迷你劇視帝龍劭華多年前曾因金鐘戲王失利狠批金鐘獎，也建議金鐘獎戲劇類應細分獎項喧騰一時。如今不再炮火四射，態度謙卑再謙卑，昨淡然看開落選。對戲裡「侄子」盧廣仲入圍男主角和新人獎，他力挺「家人」，希望盧能抱回雙蛋黃，看好「侄子」拿視帝的最大優勢是「演技自然」。

《雙城故事》明播出

龍劭華演出新劇《雙城故事》9月1日將在電視播出，他和「老婆」嚴藝文、「女兒」陳怡蓉都是第2次合作，從衝突到和解的親情故事感人。他劇中呵護女兒，把她當家裡珍藏品，還會對女兒男友下馬威：「如果你是父親的角色的話，你會怎樣？因為我女兒喜歡你，所以我也得要跟著喜歡你。」

生活中，他有1兒1女，對女兒也有求必應，女兒凶他吸菸對身體不好，他也乖乖聽話，在家是沒霸氣的爸爸。他22歲的女兒今年大學剛畢業，170公分亭亭玉立，還巧合和伊林模特兒陳思璇撞名，他為愛唱歌的女兒開始鋪路，鼓勵她先拍戲，女兒交男友也像戲裡嚴厲？他說不會，「我都和他們當朋友」。

(中國時報)

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