劉以豪「我要睡妳」 露骨撩郭雪芙

2018年08月31日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

劉以豪、郭雪芙相隔4年再續戲緣，合作新戲《我們不能是朋友》30日舉行開鏡儀式，這也是郭雪芙赴大陸發展4年後，回台拍的首部戲。劉以豪這回將顛覆陽光暖男形象，改走「風流但不下流」路線，他透露拿到劇本時，看到有句撩郭雪芙的露骨台詞竟是「我要睡妳」，嚇到傻住自問：「這是正常的嗎？」還請媽媽幫忙證實是否看錯，「結果媽媽看完也傻了！」

劉以豪和郭雪芙在新戲突破自我，兩人原本各有另一半夏若妍及孫其君，遇上對方才發現是真愛，劇中兩人遊走在「劈腿」的社會道德邊緣。劉以豪說，看了劇本後就有很多問號，不斷問：「這麼油條？這麼想侵犯別人？這樣不好吧？」看著看著還會猛滴汗。

拋掉保護傘

他盼突破過去框架、讓表演更立體，但腦袋裡又有根深蒂固、難以被打破的「孔估力（水泥）」，他告訴自己既要表達出不一樣的劉以豪，又希望在自己認同的合理範圍內改變突破，「過去我有自己的保護傘，現在這傘已經破了很多洞，我選擇棄守了。」

劉以豪私下也面臨過已有交往對象，卻出現其他欣賞對象的掙扎，後來他跟女友分手，沒想到過程非常痛苦，「一朵花在心臟，卻要摘下來的痛」，他還為此畫了一張畫。

而外型甜美的郭雪芙，這次不再走純愛路線，她表示，接拍此戲是被寫實的劇情打動，「和以往拍過的偶像劇不太一樣，所以很想嘗試」。她在劇中身邊已有個給她安全感的「對的人」，卻又出現「愛的人」，感情上重疊有劈腿之嫌，她說過去每次談戀愛也都以為對方是「對的人」，但結果都不是。

她一拿到劇本就和姊妹們討論，也和劉以豪分享心情，對於劉以豪的露骨台詞，她笑說：「這男的神經病、瘋子，不知道哪裡頭殼有洞，但是又長得好看，會讓人記住。」

(中國時報)