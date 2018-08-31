劉以豪「我要睡妳」 露骨撩郭雪芙

劉以豪（左）、郭雪芙事隔4年再合作新戲。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
報導

劉以豪、郭雪芙相隔4年再續戲緣，合作新戲《我們不能是朋友》30日舉行開鏡儀式，這也是郭雪芙赴大陸發展4年後，回台拍的首部戲。劉以豪這回將顛覆陽光暖男形象，改走「風流但不下流」路線，他透露拿到劇本時，看到有句撩郭雪芙的露骨台詞竟是「我要睡妳」，嚇到傻住自問：「這是正常的嗎？」還請媽媽幫忙證實是否看錯，「結果媽媽看完也傻了！」

劉以豪和郭雪芙在新戲突破自我，兩人原本各有另一半夏若妍及孫其君，遇上對方才發現是真愛，劇中兩人遊走在「劈腿」的社會道德邊緣。劉以豪說，看了劇本後就有很多問號，不斷問：「這麼油條？這麼想侵犯別人？這樣不好吧？」看著看著還會猛滴汗。

拋掉保護傘

他盼突破過去框架、讓表演更立體，但腦袋裡又有根深蒂固、難以被打破的「孔估力（水泥）」，他告訴自己既要表達出不一樣的劉以豪，又希望在自己認同的合理範圍內改變突破，「過去我有自己的保護傘，現在這傘已經破了很多洞，我選擇棄守了。」

劉以豪私下也面臨過已有交往對象，卻出現其他欣賞對象的掙扎，後來他跟女友分手，沒想到過程非常痛苦，「一朵花在心臟，卻要摘下來的痛」，他還為此畫了一張畫。

而外型甜美的郭雪芙，這次不再走純愛路線，她表示，接拍此戲是被寫實的劇情打動，「和以往拍過的偶像劇不太一樣，所以很想嘗試」。她在劇中身邊已有個給她安全感的「對的人」，卻又出現「愛的人」，感情上重疊有劈腿之嫌，她說過去每次談戀愛也都以為對方是「對的人」，但結果都不是。

她一拿到劇本就和姊妹們討論，也和劉以豪分享心情，對於劉以豪的露骨台詞，她笑說：「這男的神經病、瘋子，不知道哪裡頭殼有洞，但是又長得好看，會讓人記住。」

(中國時報)

廖怡裬謀剷肥美美走紅毯 鹿希派向姊借50萬繳罰金

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。