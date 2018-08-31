阿妹躍上國際 合唱波伽利

張惠妹日前已飛義大利準備慈善演出。

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中國時報
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波伽利將於10月推出新專輯《Si》。（取材自IG）

張惠妹（阿妹）結束上半年長假後，近日回歸歌壇，躍上國際與男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）合唱〈If Only〉，將於義大利時間9月6日，在當地舉辦的慈善活動上首唱。阿妹得知獲邀前往義大利擔任演唱嘉賓，開玩笑說：「原本想讓自己今年輕鬆一點、當當嘉賓，沒想到繼頑童、五月天之後的『嘉賓三部曲』，第三關壓力更大。」

安德烈波伽利將於10月推出相隔14年的全新專輯，他的製作團隊之前在網路聽到阿妹歌聲，完全不清楚阿妹在華語樂壇的天后背景，今年初透過唱片公司邀她合唱新歌〈If Only〉，該曲結合義大利、英文、中文，阿妹花一個月學義大利文發音及咬字，不僅挑戰三國語言，錄音時更錄下她歌唱生涯有史以來最高音階。

為華語歌手爭氣

阿妹近日受邀出席慈善活動「Celebrity Fight Night」，擔任嘉賓與波伽利合唱〈If Only〉，敬業的阿妹擔心時差影響演出，已於前晚飛往義大利準備。

她之前預計在暑假推出烏托邦演唱會DVD，隨著昨天開學、暑假正式結束，不少歌迷關切DVD進度，她經紀人陳鎮川30日表示：「阿妹還在磨，可能遙遙無期。」透露近期很多節目來談合作，阿妹都沒有考慮，「但她很重視與波伽利的這首歌，覺得要為華語歌手爭口氣。」

(中國時報)

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