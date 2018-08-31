陳隨意有妻共苦「現在全給她管」

2018年08月31日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

「總鋪師歌手」陳隨意推出新專輯《愛你若性命》，42歲的他，從5歲就開始愛唱歌，參加過許多大大小小比賽，他與老婆新婚時，經濟狀況不好，為了養家，放棄歌手夢，專職當餐廳廚師長達10年，他回憶當時薪水一個月僅4萬元，必須養一家四口，過得很苦，更欠下20多萬元的卡債，直到29歲那年，陳隨意認識到一位上市公司老闆，命運有了轉變。

陳隨意與這位老闆很投緣，老闆豪氣借他50萬，讓他可以蓋工廠，從廚師轉型經營中央廚房，他也十分盡力打造中央廚房，逐漸做出不俗的成績，並還清所有的債務。

他經營中央廚房，跟外面餐廳不一樣，有周休二日，老婆因知道他最大的興趣是唱歌，偷偷幫他報名八大歌唱節目《亞洲新人歌唱大賽》，讓他有機會脫穎而出，出道後，他曾跟江蕙對唱〈返來阮的夢〉，頗受好評。

省油錢挺8月肚騎車

他從小在鹿港鄉下長大，身邊朋友都很早婚，他與老婆謝宜君結婚20年，一路苦過來，很珍惜現在擁有的一切，他坦言年輕時每天都過得很節儉，他說：「我跟老婆常常去吃滷肉飯，她連加個滷蛋、貢丸都捨不得。」

他憶起老婆懷第一胎時，挺著8個月的大肚子，在下雨天還穿雨衣騎車，就是為了省開車的油錢，但老婆當時不慎「犁田」（摔車倒地），他嚇壞了，直呼：「幸好沒事，女兒平安生下還很勇猛。」他至今仍很感謝老婆盡心盡力的幫他持家，他表示：「現在我的東西，全部都給她，讓她來管。」

(中國時報)