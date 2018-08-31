張艾嘉西裝亮相 帥過男星

2018年08月31日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

第75屆威尼斯影展於台灣時間30日凌晨舉行開幕典禮，本屆雖無華語電影入圍競賽片，但演而優則導的台灣女星張艾嘉獲選為本屆影展評審團成員，昨她著帥氣藍色褲裝出席開幕式，英姿煥發不輸現場男星，可惜本屆競賽片導演男女比例不均，挨轟「沙文主義」。

張艾嘉前日先和以《水底情深》拿下奧斯卡最佳導演的評審團主席吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）、英國女星娜歐蜜華茲（Naomi Watts）等人走紅毯，吉勒摩在台上為兩性平權發聲，表示本屆評審團為5女4男，目標是在2020年達到入圍電影男女導演各半。

蔡明亮已抵威尼斯

台灣導演蔡明亮新作《你的臉》和大陸導演張藝謀的《影》被選為「非競賽片」，另位大陸導演萬瑪才旦新片《撞死了一隻羊》由王家衛監製，入圍地平線單元。蔡明亮和主演李康生已抵達威尼斯，李還帶著母親同行。

萊恩葛斯林（Ryan Gosling）和影集《王冠》女主角克萊兒佛伊（Claire Foy）昨以主角身分出席開幕片《登月先鋒》首映，映後獲觀眾起立鼓掌3分鐘。本屆終身成就獎頒給81歲英國演員凡妮莎蕾格烈芙（Vanessa Redgrave）及加拿大導演大衛柯能堡 （David Cronenberg）。

(中國時報)