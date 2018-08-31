謝欣穎藤條抽小腿來真的

謝欣穎感謝家人沒有實行高壓教育，讓她自由發展喜好。（陳俊吉攝）

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中國時報
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謝欣穎在《藍色項圈》飾演嚴厲教師，她表示自己常在片場玩瘋，但開拍前導演張訓瑋警告：「這些童星私底下都很皮！」她為保「尊嚴」，「開拍見到面完全不理他們，拍攝期間沒有說話。」演出時則套入求學時期的老師形象，透露國中時曾因成績不盡理想，被大罵是「扶不起的阿斗」，讓她相當沮喪。

謝欣穎的角色體罰學生毫不留情，原本她捨不得下手，但為讓童星反應更逼真，打手心和藤條抽小腿都「來真的」，她小時候也經歷過體罰，曾被家人罰跪在廁所門口吃飯，也被老師用熱熔膠條和木板打手心，倔強的她無論老師怎麼打都不掉淚，但她意外認同體罰制度，認為能指正孩子行為。

讚恬妞親切

她在該片首次和恬妞合作，「覺得她好漂亮、聲音好好聽！」開拍前擔心對方很有威嚴，見面後發現完全不用顧慮，她大讚恬妞親切，每天一到現場就看著每個人的眼睛真誠打招呼，甚至因個子太高，主動蹲下來讓梳化助理補妝，「這一點我很想效法！」

片中她原是熱血教師卻逐漸失去熱情，謝欣穎表示過去以模特兒和電影出道，經紀公司接下On檔連續劇《金大花的華麗冒險》後，她一度把演戲當「例行公事」，但後來常被婆媽認出：「金大花！本人很瘦耶！」發覺因該戲收穫豐富，如今也樂於在電視、電影2個領域打拚。《藍色項圈》9月14日上映。

(中國時報)

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