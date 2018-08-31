王心凌快閃澳洲當吃貨

2018年08月31日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

王心凌上周六飛北京幫好友楊丞琳演唱會站台後，隨即馬不停蹄趕往澳洲參加服裝品牌發表會工作，她首度造訪澳洲，心情相當興奮，因此雖然只有短短幾乎不到一天的時間，她仍在工作空檔抽空踩點雪梨歌劇院、聖瑪莉大教堂等景點，還逛了牛津街幾家當地設計師的品牌店，可惜時間很趕只能走馬看花。

王心凌唱完楊丞琳北京演唱會後，和工作團隊直奔機場，隔天中午抵達雪梨，緊接著梳化、工作，一路忙到晚上9點才下班，不少粉絲擔心纖細的她體力無法負荷，她也向大家解釋：「因為北京出發的飛行時間12小時夠長，有認真補眠，所以工作時的精神狀況是很好的，請大家不要擔心。」

她笑說自己是專業吃貨，澳洲行不忘品嘗螃蟹堡等當地美食，炸魚薯條讓她十分驚豔，但她看到同事大力推薦新鮮美味的生蠔有點怕怕，最後還是不敢嘗試。

生日分享新作品

雖然只有快閃一天，但王心凌對於澳洲的慢活氣息相當讚賞，「不論何時何地都會看到有人在街上運動慢跑、遛狗，那個感覺是舒服的優閒。」也期待下次有機會能再好好體驗澳洲生活。

她的新專輯錄音工作已經殺青，目前進入企畫前製期，由於9月5日是她的生日，因此她也提前許願：「希望過程一切順利，可以盡快跟大家分享我的新作品，這就是我今年的生日願望。」

(中國時報)