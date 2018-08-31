首位米其林台廚晶華獻美饌

2018年08月31日 04:11 中國時報 何書青 ）

「北京烤鴨沙拉」是主廚陳辰朗長年不敗的經典招牌美味。（何書青攝）

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「美食聖經」米其林指南3月才在台發行首本臺北指南，各式菜系中也有台灣主廚風光奪星，但在米其林指南歷史中，首位摘星的台灣師傅可非今年才出現，早在2008年於拉斯維加斯的永利酒店擔任永利軒主廚的陳辰朗，就已在當地米其林指南率先摘星。長年旅居國外的他近期回台，即日起至9月1日在台北晶華酒店晶華軒，首度為台灣饕客限時端上中西合璧的絕妙盛宴。

陳辰朗有深厚的中華料理功夫，又十分欣賞西餐的講究精緻，工作之餘喜愛品嘗西餐，善於創新的他從中擷取優點、再融合於中式料理中，讓料理不僅有中式菜色的豐富層次，又有著西餐擺飾恰到好處、風味不膩口的特色，他說：「去不同的地方，我會變出不同的料理，因為要迎合當地人的口味，也要善用當地新鮮食材。」

陳辰朗在拉斯維加斯目前僅有的2屆米其林指南中連續奪星，也是當時北美地區唯一獲星級肯定的中餐廳。他最著名的就屬手法獨到的烤鴨料理，將鴨隻外皮逼出油分後，烤至薄脆，因深受當地人歡迎，還被譽為「Master of Duck」，這次來台帶來的料理中，也有這道招牌佳餚「北京烤鴨沙拉」。

(中國時報)