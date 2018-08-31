梵克雅寶 打造優雅芭蕾盛宴

2018年08月31日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

Van Cleef & Arpel梵克雅寶Ballerina胸針，1967年，黃K金、白K金與鉑金底座，鑲嵌鑽石，首次來台展出。（梵克雅寶提供）

Van Cleef & Arpel梵克雅寶Ballerina胸針，1944年，黃K金底座，鑲嵌紅寶石、藍寶石及鑽石，首次來台展出。（梵克雅寶提供）

與胸針同於表演廳外展示的設計手繪圖。（Chris Yi攝）

由Hee Seo與Cory Stearns兩位芭蕾舞者共同演繹的《睡美人雙人舞》（The Sleeping Beauty Pas de Deux）。（Chris Yi攝）

Van Cleef & Arpel梵克雅寶Ballerina胸針，1942年，鉑金底座，鑲嵌祖母綠、紅寶石及鑽石。（梵克雅寶提供）

台中國家歌劇院舞台布幕升起，來自全球6大知名舞團的11位舞者翩然起舞，台灣首演芭蕾舞劇《珠寶》（Jewels）中的《綠寶石》（Emeralds Solo）獨舞，在柏林芭蕾舞團首席舞者Elisa Carrillo Cabrera演繹下，於舞台上飄然呈現。閃著祖母綠光澤的舞衣、長紗裙，讓「美國芭蕾之父」喬治巴蘭欽（George Balanchine）與法國高級珠寶暨腕表世家Van Cleef & Arpels梵克雅寶間的深厚情誼呼之欲出。

3只胸針首度在台亮相

今年，在世家與黑潮藝術（ART WAVE）的聯袂催生下，「世界芭蕾舞星饗宴」於昨（30日）在台登場，除了精彩絕倫的《睡美人雙人舞》、現代芭蕾《探戈》等13支舞碼外，梵克雅寶則自品牌典藏作品中，挑選出匠心獨具的6款芭蕾舞女伶胸針於表演廳外展出，其中3只還是首度在台亮相，品牌亞太區新任總裁Nicolas Luchsinger亦為活動抵台，把上任後的首場公開活動獻給台灣。

梵克雅寶和芭蕾舞蹈之間的故事，刻追溯至1941年，品牌創辦人之一路易雅寶（Louis Arpels）對舞蹈的熱愛，激發了他創作芭蕾舞者胸針的靈感。這份熱情更被其侄兒克勞德雅寶（Claude Arpels）與巴蘭欽間的友誼延續，1967年透過兩造合作下，一齣以祖母綠、紅寶石、鑽石三部曲組成的芭蕾舞劇《珠寶》誕生。

展出6組芭蕾舞女伶

此次來台展出的6組芭蕾舞女伶胸針中，一組出自1942年的作品，就以代表三部曲的3種寶石組成，長裙、蓬袖裝扮，呈現當時浪漫芭蕾的優雅風格，底座使用的白K金材質，更暗喻其「白色芭蕾」的別稱。

另一只誕生於1967年的胸針作品，女伶換上古典芭蕾舞者的硬紗短裙，並以黃K金細膩描繪出主角強而有力的腿部線條和芭蕾舞鞋。而這些原汁原味紀錄抬腿、踮腳尖站立的姿勢，巧妙重現於昨晚2小時的精湛演出中，再再令人深刻體驗世家與藝術間的詩意情懷。

(中國時報)