2018年08月31日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

PANDORA 金黃麥穗925銀鋯石串飾，3380元。（PANDORA提供）

PANDORA珍貴回憶吊墜盒紫水晶吊飾，2580元。（PANDORA提供）

鄭秀文分享她「終身美麗」的祕方。（PANDORA提供）

PANDORA在上海發表「金色麥穗」系列，象徵豐富美滿的人生。（PANDORA提供）

PANDORA SHINE系列金色麥穗手鍊限量款，8480元。（PANDORA提供）

PANDORA在上海外灘打造金色麥田，與上海的地標「東方明珠」相呼應。（陶福媛攝）

PANDORA SHINE系列金色麥穗耳環限量款，6380元。（PANDORA提供）

PANDORA SHINE系列守護稻草人吊飾，3380元。（PANDORA提供）

丹麥輕珠寶品牌PANDORA日前在上海外灘發表秋冬新品，邀請鄭秀文擔任表演嘉賓，她以一襲緊身開高叉的黑色禮服，展現重訓健身後的好身材，還擺出大力士的模樣秀出結實臂肌，笑說搭配PANDORA秋冬新款珠寶飾品，特別好看。

每天跑8公里

46歲的鄭秀文現場高唱「終身美麗」，也分享她美麗的祕方，熱愛運動的她12年來每天跑8公里，最近為了巡迴演唱會特別加強重訓，還練出一身健美肌肉。有媒體問她對自己的身材是否仍有不滿意之處？她笑說：「我已經很努力保養了，我欣賞自己，不會去追求完美，對自己很滿意，尤其是我的肩膀的線條！」

今年是鄭秀文豐收的一年，不但出專輯、巡迴演唱會，還有4部電影即將上映，整個事業大爆發。她笑說，如今她的事業就像是PANDORA秋冬新登場的「金色麥穗」作品一般，結實纍纍的麥穗象徵豐收，「大麥」又與「大賣」同音，代表她再創事業的頂峰，別具意義。鄭秀文還開玩笑地許下「吃都吃不胖」、「PANDORA贊助一輩子」的心願，期待未來的人生能更加美好，事事豐收。

PANDORA金色麥穗登場

PANDORA在上海發表「金色麥穗」（Grains of Life）和「皇室童話」兩大系列新品，並在上海外灘的古典建築樓頂打造一座金黃色的麥田，與上海的地標「東方明珠」相呼應，襯著夜色十分唯美浪漫。PANDORA秋冬新品即起在全台登場，其中「金色麥穗」推出收藏版限量款，包括項鍊、手環、耳環和戒指等，售價2580元起。

(中國時報)