佳麗寶LUNASOL 秋光燦美眸

LUNASOL 2018AW憧憬淨化形象圖。（LUNASOL提供）

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中國時報
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LUNASOL晶巧光燦眼盒（憧憬），8.2g，1800元。（LUNASOL提供）
LUNASOL晶巧潤采修容餅，12g，1800元。（LUNASOL提供）
LUNASOL晶巧絲柔眼彩，2.8g，1050元。（LUNASOL提供）
LUNASOL水光幻采脣蜜5.8g，890元。（LUNASOL提供）

佳麗寶LUNASOL秋冬彩妝以「憧憬淨化」為主題，靈感來自雨後石板磚路的反射光線，這種場景較多出現在歐洲電影中，展現優雅的日系妝容。

片狀式化法打造深邃感

LUNASOL主打的晶巧光燦眼盒，在化法上一改過往局部點綴，採用片狀式化法，使用刷具描繪面積變大，從雙眼皮延伸到眼窩，打造秋冬深邃感，而另一款迷你「晶巧絲柔眼彩」則發表限定5色，同一個彩盤有深淺色調，可愛立體棋盤設計，質地可平滑延展，融膚無粉感的自然發色，以時尚優雅色調，展現秋冬流行。

使用「晶巧絲柔眼彩」方式與過往略有不同，品牌建議，以畫圓方式取色，此系列除了針對秋冬設計的棕色調，另有特別設計一個暖色調，讓美妝迷可以搭配運用。

晶巧潤采修容餅則是為現代女性打造，一盒萬用，除了用於臉部修容也可以用於眼影，打造自然裸妝，妝感備受名媛貴婦喜愛。晶巧星采脣膏訴求顯色度、保溼，色系有冷色調、暖色調，一開始先用暖色脣膏，補妝可用冷色調脣膏補色，就毋需卸除，可以展現自然脣色，可以先使用晶巧星采脣膏打底，再搭配「水光幻采脣蜜」，在脣彩上增加金色調，讓輪廓變得更立體，也更有層次感。

(中國時報)

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