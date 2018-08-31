IFA 2018德國柏林開展

2018年08月31日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

LG在德國柏林消費電子展IFA中發表了全球首款8K OLED電視，88吋的大螢幕結合品牌獨家的AI ThinQ技術及Google Assistant。（LG提供）

德國柏林消費電子展IFA今（31日）至9月5日正式開展，各大廠商已陸續完成發表會，今年IFA亮點再度落在高階電視上，LG發表全球首款8K OLED 88吋大電視，三星推出全新的Q900R QLED 8K電視，為消費者帶來更佳的影音體驗。

LG今年在IFA大展一口氣推出多款全新家電，包括增加AI語音辨識與鏡面玻璃設計的STYLER蒸氣清乾洗機等；壓軸登場的更是全球首款8K OLED 88吋大電視，它採用創新Nano Cell一奈米4K顯示面板，在廣視角下仍可呈現完美畫面，同時搭載LG的AI ThinQ人工智慧平台及Google Assistant，強化商品力，LG更預估，2022年8K OLED電視銷量將成長至500萬台以上。

至於三星全新的Q900R QLED 8K電視也即將上市，一口氣推出65吋到85吋共4種尺寸，能提供真8K的解析度，更搭載8K AI強化技術，可把內容提升轉化為8K畫面，另外還有全新提升的新功能，像是「變色龍模式」，不僅可以高畫質的圖像融入環境之中，更有天氣、新聞等可顯示在螢幕上，預計9月將在指定市場率先上市。

(中國時報)