伊藤潤二操刀 人間失格超恐怖

2018年08月31日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

伊藤潤二改編太宰治《人間失格》，透過漫畫描述主角恐懼人類的心理。（東立出版社提供）

當恐怖漫畫之王伊藤潤二碰上厭世文豪太宰治，會擦出什麼火花？伊藤潤二以漫畫重新詮釋太宰治的厭世經典《人間失格》，在漫畫迷引頸期盼下終於近日在台灣出版。擅長以恐懼為題材的伊藤潤二接受出版社採訪時表示，「《人間失格》是一部描寫主角畏懼人類的作品，我覺得身為恐怖漫畫家的我將這部作品改編成漫畫是有意義的。」

太宰治名作 主角畏懼人類

東立出版社企劃吳祖華表示，雖然伊藤潤二的改編稍微不同於原作，日本漫迷普遍認為漫畫改編既保持了伊藤潤二的風格，也不失原作的氣氛，是相輔相成的「純文學漫畫」。

太宰治被稱為「無賴派小說家」，以虛無頹廢的風格聞名，多次自殺未遂，39歲時與女粉絲跳水自殺。《人間失格》描述主角大庭葉藏出身富裕家庭，卻因為看穿人的表裡不一而隱藏自己的真實想法，逐漸走向自我毀滅，不只是太宰治的代表作之一，也往往被認為是他本人的自傳性小說。

在漫畫中，伊藤潤二描繪主角大庭葉藏從小對人懷有恐懼，隱藏真實想法，表面偽裝成搞笑風趣的人。吳祖華表示，相較於原作第一人稱的日記形式，伊藤潤二是用第三人稱的角度來描述大庭葉藏的遭遇，畫出許多小說中並未仔細描寫的細節。

採第三人稱 多了性愛場面

伊藤潤二也談到《人間失格》漫畫與他以往作品的不同之處，「我希望時代設定能夠忠於原作，因此登場人物的服裝、髮型都跟我過去的作品不同，還描繪了性愛場面。比起出現鬧鬼或怪奇現象，這更是以描述人性為主軸的故事。」

這不是《人間失格》第一次被改編為漫畫。在伊藤潤二之前，漫畫家比谷地朔彌、古屋兔丸都改編過《人間失格》。其中古屋兔丸的版本將故事搬到現代，故事中的漫畫家在網路上讀到高中生大庭葉藏的日記，描述出身富裕家庭和在東京名校生活的虛假，也被漫迷認為是貼近太宰治原作精神的改編。

(中國時報)