被電擊的滿州人 諷西方電力撼清朝

2018年08月31日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

荷蘭畫家繪製的彼得大帝肖像圖，蓬頭垢面偽裝成士官隨使節團出行。（聯經出版提供）

高中歷史新課綱在教育部課審大會通過，用什麼脈絡書寫歷史引起爭議，且新教科書編寫時間倉促也成挑戰。在韓國成均館大學經濟系教授宋炳建看來，文字讀史固然自成脈絡，以畫讀史或許可以相輔相成，關注領域多在東西方全球化歷史的他，認為視覺時代尤其適於以視覺資料呈現古人生活面貌，尤其利於展現出經濟史的世界變化過程。

宋炳建在《讀畫解謎世界史》中藉畫指出改變全球經濟的關鍵事件，其中便指出日本明治維新後，東亞霸權國家的勢力才開始移轉。

從宋炳建搜羅的有關甲午戰爭與東亞政局的視覺資料看來，日本當時有不少諷刺漫畫，如小林清《被電擊的滿州人》畫面呈現騎馬拿刀的清朝官吏遭受電擊，諷刺西方視為技術文明的電力讓清朝受到相當大的衝擊。

從美術史中出現的名畫，到刊登於報紙、雜誌的時事漫畫、廣告、海報乃至設計圖，都在宋炳建搜羅範圍之列，並以這些視覺資料解讀全球經濟史，以17世紀左右荷蘭畫家繪製的俄羅斯彼得大帝肖像為例，畫中男子蓬頭垢面，帽子歪七扭八，看來便是個微不足道的工人，實則記錄了彼得大帝試圖改造俄羅斯的理想有關。

彼得大帝在俄羅斯貧窮落後的狀態下登基為沙皇，並逐步讓俄羅斯躋身於強國行列。1697年他不顧大臣的反對，決定與250名出使代表團一同拜訪歐洲列國，除了熟悉歐洲文化引入俄羅斯，也希望學習製炮和造船技術，但令人驚訝的是他隱瞞身分偽裝成士官隨使節團出行，便於實際學習製炮、造船技術，才留下了荷蘭畫家筆下工人模樣的肖像畫。

相較於另一幅由英國宮廷畫師戈弗雷．內勒繪製的彼得大帝，身穿鐵製盔甲，披掛著覆有高貴貂皮的金色斗篷，斗篷上還繡有俄羅斯國徽雙頭鷹，則可看出他的氣勢凌人，對照日後他改革舊習，要求貴族拋棄長大衣，穿上西式禮服，剪去傳統男子的落腮鬍，進行了由上而下的國家改造。

(中國時報)