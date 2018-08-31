2018年08月31日 04:11 中國時報 本報訊

當我成為我們：愛與關係的三十六種可能作者／陳雪出版社／印刻印刻出版提供

如果歷史是一群喵(2)：春秋戰國篇【萌貓漫畫學歷史】作者／肥志出版社／野人野人文化提供

回望作者／金宇澄出版社／新經典文化

2012年，金宇澄藉長篇小說《繁花》在文壇炸響一地驚雷，滿紙滬語構築一卷老上海的清明上河圖，也催響了王家衛的下一部電影計畫。當人們等著他再說下一個故事時，曾是中共諜報員的老父親卻帶著滿腹祕密去世。

他的父親是上海淪陷期的中共諜報員，為理想兩次入獄，從不提自己的事。他的母親是虹口銀樓千金、純真浪漫的復旦大學學生，有一顆愛國的心。那些早已湮沒在歷史塵煙中、來不及追問的家族過往，透過父親留下的筆記殘稿、昔日友人親屬退還的一疊信札，在金宇澄眼前逐一清晰起來。

他陪伴母親翻看老相簿沉澱情緒，舊影紛繁，牽起綿綿無盡的話頭，母親的口述引領他走進時光深處，藉大量書信、筆記、相片及史實材料，眺望父母和屬於他們的那個時代。

■當我成為我們：愛與關係的三十六種可能

作者／陳雪

出版社／印刻

當墜入情網變成進入關係後，相處的點點滴滴總像要解開一道道謎題。有時看似親密，彼此竟無法理解；以為相愛，卻沒有辦法相互理解；拚命地跟對方說話，但誰也沒有真正傾聽。

這本書是陳雪獻給情網中的人們的愛情指南。天差地別的兩人選擇一起生活，就是要找出共同的生活之道。無論適不適合，相處就是需要磨合。有時挫折的愛是讓人學會何時該停止並勇敢離開。若要愛，兩人都有責任，如同夥伴般，在愛的天平中保持平衡。

陳雪：「你所需要的只是誠實、認真地了解自己，面對自己，並且衷心地邀請另一個人來參與你的生命與生活，真誠地與他互動，展開你們自己的故事。開始屬於你們的愛情。」

■如果歷史是一群喵(2)：春秋戰國篇【萌貓漫畫學歷史】

作者／肥志

出版社／野人

一本ㄎㄧㄤ到不行的漫畫中國史，繼夏商周篇之後，12隻萌貓演員再度爆笑演繹春秋戰國時代。肥志根據正史改編，考據文獻，且看便當無數的大亂鬥時代，最終能成為喵喵on Top的到底是哪些喵？

尊王攘夷這一策略，到底是讓桓公喵成為周王的真愛粉還是黑粉？其他喵為了稱霸都勤勤懇懇，只有楚莊喵教你當隻肥宅都能成就霸業！勾踐喵能稱霸，是因為他膝蓋軟Q，時不時就跪下唱征服？始皇喵霸氣外漏／側漏／想怎麼漏就怎麼漏，卻無法阻擋親媽天天上八卦周刊？

肥志自去年3月起在微博連載「如果歷史是一群喵」系列漫畫，網路累積點擊達十二億點閱率，目前最新進度畫到第40回東漢末年。

(中國時報)