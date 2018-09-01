2018年09月01日 01:34 中國時報 張孝義 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

繼北捷殺人魔鄭捷執行死刑2年3個多月後，法務部昨再次執行家暴殺人犯李宏基的死刑，由高雄高分檢執行科檢察官會同法醫，在高雄第二監獄刑場執行槍決。法務部強調，李宏基殺害妻女，嚴重危害社會治安，沒有教化可能性，為實現社會正義，樹立司法公信力及威信，有依法執行死的必要。

撞期總統生日 法務部稱不知

李宏基家暴殺人案於2016年12月28日判決定讞，是蔡英文總統上任後第一件死刑定讞判決，也是蔡政府首次執行死刑的被告，而昨天正好是蔡總統生日，法務部強調，不知道昨天是總統生日，沒有考慮這個問題。

由於昨也是年底九合一大選，參選人登記截止日，法務部在選前執行死刑，時間點也引來關切。行政院發言人Kolas Yotaka表示，法務部是在決定後告知行政院祕書長卓榮泰，再轉告行政院長賴清德，賴揆表示尊重法務部的決定，政院幾乎是在執行死刑時同步被告知。

挨批拉抬選情 選擇性執法

不過，包括廢死及反廢死團體都批評在此時機執行死刑，根本是為了騙選票；國民黨也認為目前仍有40多名判決死刑定讞的死刑犯，蔡政府選擇性執法，質疑是為年底選舉做出交代。

李宏基是2012年從高雄妻女住處，強行帶走2個女兒預謀殺害，被判刑11月確定。2013年刑滿出獄，為宣洩恨意，不僅持刀刺死妻子，還把大女兒載往新竹山區，並在車內燒炭；李急救後存活，但女兒不幸身亡，2016年12月28日最高法院判決李宏基死刑定讞。法務部長蔡清祥在前天晚上簽署准令，昨天下午執行死刑，李宏基在高雄第二監獄被一槍斃命伏法。

侵害兒童權利公約 情節重大

法務部次長陳明堂表示，法務部收受最高檢察署死刑定讞的全案卷證資料後，依往例指派參事審核全案卷宗，最後再由3位次長等組成的「死刑執行審議小組」開會討論，再次確認相關程序。

至於為何只選擇槍決李宏基，陳明堂解釋，李害死年幼女兒，侵害兒童權利公約所重申的兒童固有生命權，情節嚴重，加上「求其生而不可得」，就必須依法執行死刑。他強調，人權保障雖然是普世價值，但刑事政策上必須兼顧被害人權益的維護及人權保障，不能讓國人有「殺人不會判刑」、「只殺一個，不致被處死」的錯誤觀念。

(中國時報)