百里侯93人拚22席 九合一開跑 藍綠決戰中台灣

107年地方公職人員選舉受理登記參選8月31日為最後一天，圖為工作人員在公告區的縣長參選名單上貼出名條。（中央社）

友善列印
中國時報
、楊佳穎、／台北報導

年底九合一選舉登記結束，總計2萬0993人參選，將選出1萬1047位地方公職人員；中選會表示，今年直轄市及縣市長共有93人登記參選，角逐22個席次。國民黨組發會主委李哲華認為，年底成績應可樂觀期待，並定調決戰中台灣；綠營也強調，「新北市是重中之重，決戰中台灣！」

加強聯合競選 藍樂觀可期

李哲華表示，六都重要性不在話下，但主要還是「決戰中台灣」。他指出，台中市盧秀燕、彰化縣王惠美持續微幅領先對手，另雲林縣張麗善競選資源方面可能比較辛苦，但張對於雲林縣擘畫願景、議題論述都掌握得很好，氣勢已拉抬起來，甚至微幅領先對手。

李哲華也說，原先微幅落後的縣市，必須集中資源打最後衝刺，盡快拉抬選情；他表示，最後階段，除了候選人自身努力，讓選民了解未來縣市擘畫願景，黨也會加強聯合競選，「大家全力團結在一起，年底成績應可樂觀期待」。

水患影響選情 綠軍剉咧等

至於民進黨目前態勢，「中彰輸，民進黨大敗、新北贏，民就黨就算大勝」；不過823一場大雨下來，是否足具沖刷到讓選情重新洗牌的威力，最後「大水沖倒龍王廟」，民進黨自己也剉咧等。

新北中彰 將成勝敗指標

黨內操盤手表示，以六都來說，台南市及高雄市無關勝負，民進黨輸的機率不高，頂多只是輸多輸少；至於桃園市，國民黨可說是無力回天，所以剩下來就看新北及中彰，將成為勝敗指標。

黨內人士說，新北沒拿下，台中、彰化又輸了，民進黨就是大敗；若民進黨拿下新北，守住中彰，自然是大勝；若拿下新北，掉了中彰或是新北輸，拿下中彰，算平盤；若拿下新北，中彰輸掉其中一個，就是小贏，民進黨就是小贏、大贏、平盤或大輸三種現象，所以「新北市是重中之重，決戰中台灣。」

新北市成為民進黨「大勝」的關鍵，祕書長洪耀福才立下軍令狀，新北輸就辭；但是國民黨的侯友宜強烈氣勢，雖然經歷房舍等事件，民調略為下降，但黨內人士表示，侯所流失，並未跑到民進黨。

根據中選會的統計，直轄市及縣市長參選人共有93人，比2014年的84人還多；以無黨籍身分參選也從上次的40人增加到48人，顯見棄絕藍綠的候選人大幅成長，無色覺醒讓更多素人想仿效柯P模式參政。議員的部分有1769登記參選，和4年前的1608人相比，可謂參選爆炸。

(中國時報)

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