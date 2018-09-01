捐款冷 賴揆籲宗教團體伸援

行政院長賴清德。（中央社）

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中國時報
／綜合報導
紅十字會昨表示，這次中南部豪雨災害，是以環境善後為主；慈濟也動員逾5000志工赴災區協助。圖為志工協助災戶清理家具。（慈濟基金會提供）

823水災造成災情慘重，但各界至今似無明顯捐款。行政院長賴清德昨出席內政部宗教團體表揚大會表示，宗教團體災難時發揮撫慰人心、踴躍捐獻精神，他籲各宗教團體大力協助嘉義等南部水患受災縣市，助災民度過難關。

家當付諸流水 重建路漫長

賴揆指出，台灣發生重大災情時，宗教團體總第一時間都會慷慨解囊，從台南地震、花蓮大地震，到更早高雄氣爆、九二一，國內外天災地變，宗教團體從不缺席。

嘉縣財政困難 請各界幫忙

他說，近2天台南、嘉義累積雨量超過900毫米，高、屏逾7、800毫米，嘉義沿海一帶民眾淹水最深、最久，他拜託宗教團體發揮力量幫受災縣市，尤其嘉義縣沿海地區民眾經濟條件不好，嘉義縣政府更是財政困難，請求各界幫忙。

迄今，企業界捐款僅玉山、玉山銀捐1500萬元，兆豐銀捐300萬元，捐款反應冷淡。業界大佬坦言，確實「靜悄悄」，可能因無人發動，沒形成氣氛；另，地震災損容易被注意到，但水災災損可能還沒凸顯。

有業者直言，遇到天災，捐款給政府似「越捐越小」，在地企業直接協助當地民眾比較實際，但強調企業絕不吝於伸出援手。

紅會認養掌潭村 拋磚引玉

紅會祕書長張寶輝說，此次水災不像花蓮強震、高雄氣爆傷亡慘重，以農畜損失為主，因此協會以「糧食配給、環境善後」為主。沒特別募款是因為，「先募款再救災就來不及了」。

他說，災區物資足，最需要的是家園環境復原；現在，災民家中許多家電用品損壞，紅會研擬在掌潭村各戶發放一台冰箱，盼透過認養掌潭村，拋磚引玉。

曾銘宗：找泛公銀較合理

此外，慈濟基金會則動員5104名志工赴災區救災，9月1、2日將派150位醫護人員至台南、嘉義等地義診；高鐵也在災後啟動「823熱帶低壓水災救援搭乘專案」，開放各地欲前往南部救援的救災及醫療團體，申請免費搭高鐵，協助災民重建家園。

國民黨立院黨團書記長曾銘宗說，賴揆找宗教團體捐款有點「找錯對象」，應多找泛公股銀行或企業較合理。他認為，最重要還是治水預算用在刀口上，才能防患未然；《財政收支劃分法》應盡快修正，才能讓貧窮縣市有更多財政資源，做好社會 救助。

(中國時報)

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