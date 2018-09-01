家當付諸流水 重建路漫長

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中國時報
／綜合報導

823水災過後，逾萬嘉縣沿海受災戶忙著清理家園，多數災民在國軍弟兄進駐及協助下，已清運泡水大型家具家電。東石鄉掌潭村陳姓住戶說，目前只算「大致復原」，距恢復正常生活還早，畢竟身家財產付諸流水，得重新再來。雞農趙耀進在台南鹽水飼養3萬隻蛋雞，一夕全成「泡湯雞」，只盼爭取到補助金。

陳姓住戶表示，積水退去後家中滿目瘡痍，家具家電東倒西歪，家人全力動員，連續清理2天，洗刷外加消毒3次才安心。他說，多虧國軍弟兄協助，把泡水多天的冰箱、洗衣機、電視櫃及床墊全搬出，才勉強「大致復原」，但家當全泡湯，添購新品需時間，暫以外食為主。

她透露，村內不少長輩一邊忙清理家園，又得去公所辦補貼登記，常因缺件兩地奔波，政府應多加體恤長者才對。

位於東石鄉洲仔社區的嘉義縣鄉村永續發展協會，儘管加裝75公分高水閘門，仍不敵洪水來襲，水位一度高達95公分，「從沒想過水會從窗戶漫溢」，電腦設備、鐵櫃和資料無一倖免。理事長吳淑芳無奈指出，現階段清理雖告一段落，但社區運作仍無法中斷，除委請志工前往慰問災戶外，將密切觀察預防長輩產生災後創傷。

雞農趙耀進說，養雞場經歷88水災，災情遠不如這次嚴重，直指台南市府治水不利，「政府無能，才會沒進步！」他痛批民進黨，「做不好乾脆換人做看看！」

此外，豪雨成災跑去金門旅遊的陳建仁副總統，昨前往台東關心長照政策，他對赴金門造成國人觀感不佳、政府形象受損一事，深感自責，再次向民眾鄭重道歉。

(中國時報)

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