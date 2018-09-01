新聞透視－幹話連連 難說服民眾做功德

2018年09月01日 01:34 中國時報 季節

行政院長賴清德呼籲捐款給遭大雨侵襲的南部縣市，然而如果政府高層都不能將心比心、苦民所苦，再多請託也難讓民眾有感。

「其身正，不令而行；其身不正，雖令不從」，為政者若能帶頭做表率，不用講多，民眾自會跟進。反之，若該做的沒做，要求再多，民眾也不會響應。

以這次南部水患為例，蔡總統坐雲豹車勘災，出動媒體車搞得像選舉；副總統陳建仁823戰役60周年不出席金門紀念活動，隔天卻無視南部水患，跑去金門度假。

賴清德面對治水破功質疑，還怒嗆「下在哪個城市不淹水？」內政部長徐國勇說，「淹水像感冒，沒藥可讓人永遠不感冒，再好的水利設施也會淹水」。綠委邱議瑩一邊批韓國瑜淹水跑去跳舞，自己去波蘭卻說「外交也要防災」。凡此種種，都顯示執政黨嚴以待人、寬以律己的邏輯。

如果經濟發展得好，民眾自有餘力捐錢，但兩年來，兩岸關係冰封害慘觀光業者，勞基法修法，砍了勞工休息日加班費，退休軍公教還得尋找職場「第二春」，試問民眾捐款能力會多高？

這次只是熱帶低氣壓，卻搞到7死2失蹤148傷，相較2010年中度颱風凡那比登台，岡山一天雨量降872釐米，比這次還多，災情相對較輕，賴清德卻還振振有辭宣揚治水政績。

台灣最美的風景是人。的確，不管過去大陸川震或7月關西水災，總看到台灣民眾不吝捐款。對災民來說，更多經費能讓家園早日重建，相信也是民之所願。

雖然誠如紅會祕書長所言，這次災情以農畜損失為主，不像傷亡慘重災難需長期計畫，因此不以捐款為主；但捐款冷淡，不能不說與當前執政黨營造的大環境不佳有關。

看看最近商總提出數十項建言，理事長賴正鎰還被賴揆虧要「換腦袋」；年改軍改導致消費緊縮。如果不是這樣，台灣百姓最能將心比心，豈有不捐輸的道理。

(中國時報)