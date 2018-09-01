國防部軍力報告 陸2020年前完成對台用武準備

2018年09月01日 01:34 中國時報 楊孟立 、李文輝／台北報導 、李文輝／台北報導

國防部107年「中共軍力報告書」昨曝光，內容指出共軍將於2020年前「完備對台全面用武作戰準備」，考量其「損小、效高、快打、速決」用兵理念，若對台動武，可能行動包含聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合火力打擊、聯合登島作戰。

報告指出，「統一」是中共不變使命，一旦台灣明確宣布獨立、台灣內部動盪不安、台灣獲核子武器、兩岸和平統一對話延遲、外國勢力介入台灣事務、外國兵力進駐台灣，都可能會是中共犯台時機。

國防部分析，共軍可列裝兩棲突擊車、武裝直升機、登陸艦艇，約可投送4個旅級部隊及4個陸戰加強營；另也曾出動萬噸級兩棲運輸艦舉行聯合登陸（奪島）演練，加劇我聯合泊地攻擊及反登陸作戰難度。

此外，東風21丁、東風26反艦飛彈及東風10巡弋飛彈，打擊範圍涵蓋第二島鏈，且海空軍轟6常態化穿越第一島鏈，赴西太平洋及日本海從事海空聯訓，對美亞太駐軍直接形成軍事威懾，可有效遲滯第一、二島鏈間外軍干預行動。

國防部強調，近年中共機艦刻意繞台及赴西太平洋訓練，以對台作戰為想定進行演練，顯見持續致力軍工科技及戰具研發，但在對台戰術戰法運用，受限台海地理環境，登陸載具及後勤能力不足，目前尚未具備全面犯台的正規作戰能力。

中華戰略學會研究員張競說，國防部本諸專業，擬定文件供國會審議國防預算參考，認真固不待言，只不過大陸犯台時機始終未考慮「法定要件」令人費解。

張競說，依2005年3月大陸通過的《反分裂國家法》顯示，很重要一條是「和平統一的可能性完全喪失」等要件，國防部反照抄從2015年起就列入非權威性根源、且非中共法定之「海峽兩岸和平統一對話延遲」條件，此恐將仍引起爭議。

(中國時報)