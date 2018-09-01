國防自主預算擴張 藍委要嚴審

根據國防部昨出爐的「五年兵力整建及施政計畫報告」，潛艦國造將在明年進入第二階段。圖為蔡總統去年登上海虎軍艦。（總統府提供）

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中國時報
／台北報導
雞農趙耀進（左）因823水災使得飼養的3萬隻雞全死光，他控訴政府「如果做不好，就換人做！」（鄭雅文攝）

國軍全力推動國機國造、國艦國造，根據國防部昨天出爐的「五年兵力整建及施政計畫報告」，由漢翔研製的66架新式高教機，預計2026年完成交機；另根據國防部明年預算書，參謀總長李喜明提議的微型飛彈突擊艇計畫，軍方核定316.38億元，將在明年開始執行，潛艦國造也在明年進入第二階段，將建造一艘原型潛艦。

「五年兵力整建及施政計畫報告」指出，新式高教機首架已在6月1日開始組裝，預計明年9月出廠執行地面測試、後年6月首飛，2026年完成全數交機。量產期間，將會平行開發大型發動機及戰機關鍵組件，後續將提升高教機、新式初教機及下一代戰機研發。

另據國防部預算書，軍方核定以316.38億元，籌建60艘微型飛彈突擊艇。微型飛彈突擊艇為45至50噸重小型飛彈快艇，搭載兩枚雄二反艦飛彈，平時可在漁港靠泊掩蔽，戰時機動出港作戰。

海軍在預算書指出，建立微型飛彈突擊艇效益，包含可籌建隱密性高、機動力強、高打擊力、高存活率及再戰整補容易的微型飛彈突擊艇，以遂行濱海阻擊及聯合泊地攻擊等任務，達成阻止、遲滯敵軍登島作戰目的。

至於潛艦國造，繼第一階段「合約設計」後，將開始第二階段的「原型艦籌建」。原型艦完成並測試後，再針對缺點進行調整，就會進入第三階段「量產」。

國民黨立委馬文君說，國防部很多計畫現在都扣上國機國造、國艦國造、國防自主大帽子，但事實上我們做的都還是一些基礎東西，並未達到真正的「國造」。這個會期嚴格審查預算，務必要求國防部詳細說明內容。

(中國時報)

國防部軍力報告 陸2020年前完成…

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