抽完1根菸 李宏基1槍斃命

2018年09月01日 01:34 中國時報 曹明正 、 林瑞益 、 林偉信 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡政府上任2年多，昨首次執行死刑，家暴殺人犯李宏基在高雄第二監獄後方的刑場伏法。（本報資料照片）

抽了一根菸、喝了口水，死囚李宏基昨天下午被問到有沒有遺言交待時，僅回答「沒有、沒有」，3點37分，法警朝他的心臟開了1槍，24分鐘後，法醫確認李宏基死亡，結束他41年的生命。高雄第二監獄表示，從前年底判死確定後，李宏基這1年多來似乎已經做好接受死刑的準備，就等著受刑。

沒吃東西 喝一口水上路

高雄高分檢昨天中午收到最高檢的卷證後，執行檢察官蔡國禎帶同法醫、書記官到監獄，於刑場召開臨時訊問庭，經人別訊問後，李對於判死表示沒有意見，由法醫注射麻藥後，法警於他背後瞄準心臟開槍。

獄方循例在刑場準備豆干、滷蛋和海帶等滷菜，也預備酒和礦泉水，但李不喝酒，夾了一下菜，抽一根菸和喝了一口水，表情上看不出有任何情緒。法警在下午3時37分開1槍，法醫於4時01分確認死亡。

殺害妻女 6大理由判死

第二監獄說，李宏基過去在牢裡的生活情形相當平靜，沒有表現出異樣，神情安定，也沒有提出任何要求，關在監獄的這段期間，都遵守獄方規定，不吵不鬧，伏法前，對於法務部執行死刑，坦然接受，沒有交代遺言。

事實上，李宏基殺害妻子及幼女，一審曾被判處無期徒刑，讓他逃過一死，但二審及更一審都將他判死，他更在審判中主動求死，最高法院在經生死辯後，更條列出6大理由，認定他殺害兒童屬最嚴重的犯行，不管心理鑑定結果可再教化，法官仍可判死，以符罪刑相當原則。

牢裡生活平靜 主動求死

合議庭指出，台灣尚未廢除死刑，司法仍須依法審判，再者兒童是族群繁衍的希望，非父母資產，應給予特別保護，且兒童應是獨立個體，父母有撫養義務但無侵害權利及權力，李宏基殺害幼女的犯行情節至重。

尤其李主動求死，合議庭以行為人若自知死罪難逃，主動求死，則法院判死，足當「死者與我皆無憾焉」。最後就是法官認已調查完備，認定李男犯罪事實明確，沒有冤判之虞，因此將他判死定讞，李男也被槍決伏法。

不過，廢死聯盟臉書昨登出其辯護律師蔡明哲接受採訪曾指出，李宏基是相當喜愛小孩子的父親，因為種種因素無法見到女兒，李宏基思念之極，曾經抱著一隻娃娃，當作是他自己的女兒，暗自掉淚，更指他不願做精神鑑定，是因對他整個人生、尤其是對司法完全失去信心，甚至死心了。

(中國時報)