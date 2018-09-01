長考1小時 蔡清祥簽了死刑令

近年執行死刑情形

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中國時報
／台北報導

法務部長蔡清祥自7月16日從邱太三手上接下棒子後，首要面對課題就是執行死刑，經過1個月半的審核、過濾，他以「上窮碧落下黃泉」的態度，替死刑定讞被告尋求非常上訴、再審、大法官釋憲等所有救濟程序而不可得後，終於令准家暴死囚李宏基的死刑案，繳出蔡政府首張執行死刑的成績單。

前天中午，法務部長蔡清祥開心地與司法記者們聚餐，慶祝9月1日記者節，會場看不出有太大的異狀，只有在致詞時，有點恍神，似乎心裡有事，隨後他返回法務部，一直待在辦公室，原來是在等候一個重要會議的結論。

後來他從幕僚手中拿到最終的決定，他審慎、仔細的詳查後，約莫1個多小時，決定簽下了執行死刑令，打破前任法務部長邱太三任職2年，未簽下任何死刑令的作法。

司法官20期結業的蔡清祥，依法行政是始終奉行的圭臬，雖然廢死列入民進黨綱中，但蔡清祥明白表示他不是民進黨員，並不清楚任何政黨的黨綱，只要是依法行政應該執行的，就會去執行。

對於李宏基的死刑，蔡清祥表示，這件死刑案由執行死刑審議小組送給他批駁，經他詳細審視，被告沒有非常上訴、再審的理由，沒有停止執行的情形，也沒有向大法官聲請釋憲，因此依法令准執行。

實際上，蔡清祥與死刑執行審議小組在近期密集開會，討論李宏基案，並且更加嚴謹的進行審核，使得蔡清祥在公開場合都掩不住疲累，致詞時都有些恍神，顯示對於李宏基死刑執行的批核態度是相當嚴謹的。

據悉，蔡清祥經常在周六隻身到法務部「加班」，除各項修法進程問題，審閱死刑案就占了最大部分的時間，也就是死刑執行審議小組開會前，部長就先進行把關，務必在程序最完備的情況下才令准執行，以求死刑的執行沒有瑕疵。

(中國時報)

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