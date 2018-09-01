首度執行死刑 新聞透視》依法執行 蔡政府別退縮

2018年09月01日 01:34 中國時報 王己由

家暴殺人犯李宏基是蔡英文前年520就任總統後，第一件判決死刑定讞案件，昨槍決伏法，也成為蔡政府第一位執行死刑的死刑犯。值此近4個月發生4件駭人聽聞分屍案、南台灣水災民怨沸騰之際，主張「廢死」的民進黨政府終於開了「第一槍」，很難不給民眾是為了年底選舉救選情的評價。

今年7月初，因2個多月內發生3起分屍案，屢生重大治安事件讓民眾不安，聯結民進黨主張廢死；社會一片望治，期盼「亂世用重典」，呼籲依法執行死刑聲浪不斷高漲，民調有8成的民眾反對廢死，更要求法務部長應執行死刑。

但不論是邱太三和蔡清祥都以必須要審慎為之，回應民意的要求，不願正面承諾表態，但就連民進黨內部，都認為再不執行死刑，恐影響年底九合一選舉的結果，所以當蔡清祥上任後，外界都認為一定會在選前執行槍決。

儘管總統府澄清指選前執行槍決消息，是在未經查證下憑空杜撰。但言者諄諄，聽著藐藐，社會上呼籲蔡政府依法執行死刑定讞案件聲音，從未停止過，法務部若再不依法執行死刑，勢必衝擊選情。

加以這段期間，政府因兩岸政策、拚經濟無方，致選情低迷，上周更因南台灣豪雨成災，蔡英文總統搭雲豹裝甲車勘災，微笑對著災民揮手示意；副總統陳建仁水災期間帶家人到金門度假3天，在在都造成社會不良的觀感，使選情雪上加霜。

然而，澄清言猶在耳，接任法務部長才1個半月的蔡清祥，昨就令准執行蔡政府執政2年多來，第一件死刑案，雖然府院及法務部都表示執行死刑與選舉無關，也無關政治，事前也沒有向總統報告，但這樣的說法，恐怕也沒人相信。

為了維護法律尊嚴，保障人民安全，在沒有廢死的前提之下，法務部長就必須依法執行死刑，而且既然開了第1槍，就應該繼續依法行政，否則將難以祛除蔡政府此次不是為了操作選舉，挽救選情的負面觀感，賠上司法信譽。

(中國時報)