司改團體質疑 拿人頭換人投

2018年09月01日 01:34 中國時報 林偉信 、 程炳璋 、 張孝義 ／綜合報導 ／綜合報導

距離年底大選不到3個月，蔡政府昨執行上任後首次死刑犯槍決，反廢死聯盟全國總召陳正育直斥蔡政府的「秋決」行動是在轉移選舉前施政不力的焦點，「因為做太爛，用這個騙選票」。廢死聯盟等司改人權團體也到法務部嗆聲認為政府此時執行死刑，根本不是依法行政，而是依選票行政，是「拿人頭換人投」。

廢死團體表示，李宏基一心求死，從審判過程中完全拒絕廢死團體的幫助，甚至不願接觸，所以法務部在蔡英文總統的生日，給了李宏基一個「禮物」。

他們指法務部說依「兒童權利公約」重視兒童固有生命權，槍決李宏基，但李案中還有一位未滿18歲的兒童，按兒童權利公約，目前要關注判決死刑父母親的兒童情形，所以法務部說審慎處理、依法行政，不知是如何審慎？且此舉不僅違背當初人權治國的理念，也在轉移社會焦點。

司改會執行長陳雨凡則指出，國家無法保護被家暴的受害人，也無法照料破碎家庭的小孩，社會結構已出問題，司改國是會議1年過後，法務部仍未認真做修復式正義、被害人保護，被害人繼續受害，死刑繼續執行，留下來的問題並沒有被解決。

司改委員王薇君則非常感謝法務部重視兒童，將殺死幼女的死囚伏法，但她也提醒司法重視兒童權益不該是選擇性的，如從李宏基案看到兒童權利保護的重要，就應通案來檢討，針對虐童致死案件應依殺人罪論處，並處以極刑。

她並納悶為何有些死囚判刑定讞近20年，還無法執行槍決，反而是近年判刑確定的先執行，到底怎樣罪刑態樣應列為先執行死刑，法務部該訂出準則，否認會讓人有隨機挑選案件的質疑。

(中國時報)