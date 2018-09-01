還有42死囚 誰是下一個

2018年09月01日 01:34 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文政府執政2年多，在社會各界的撻伐及強大民意要求下，終於執行家暴殺人犯李宏基死刑，不過法務部在重啟「逐步廢除死刑研究推動小組」，「窮盡所有的救濟程序」等措施下，看守所內還有42名死刑定讞被告等待令准執行，下一個是誰？是否會繼續執行？仍受到各界關注。

42名死囚中，判死確定最久長達18年的是綁架黃姓建商撕票勒贖案的陳憶隆、黃春棋，害死最多人的是縱火害5命的彭建源，其他也有害死妻女的，不過未在此次執行槍決名單之列。

法務部曾表態，台灣有社會性和政治性的問題，如果貿然停止執行死刑，爭議會很大，但是自2009年馬英九前總統批准「兩公約」，並在人權團體運作下，即使「兩公約」並沒有完全廢除死刑，還是成了法院盡量減少死刑判決的重要依據。

另來自歐盟的壓力也讓死刑「窒礙難行」；法務部2015年6月5日執行6件死刑，就引起歐盟發表聲明，不但重申死刑永遠無法合理化，並呼籲全球廢除死刑。

為嚴謹死刑執行的程序，最高檢成立爭議死刑案件救濟審查小組，重新審查已定讞死刑案，前檢察總長顏大和就曾為涉學童陸正綁架撕票案的邱和順、追求少女不成加以殺害的王鴻偉等人提非常上訴。

經嚴謹審查的定讞死刑案，即使最高法院駁回非常上訴、再審聲請甚至大法官駁回釋憲聲請，仍需法務部長批核死刑令才得以執行，前法務部長邱太三2年多的任期沒有執行任何1件死刑，蔡清祥接任部長後終於核准了李宏基的死刑執行，不過，看守所內仍有42名死囚待執行，對他們何嘗不是一種煎熬。

(中國時報)