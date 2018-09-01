網路人氣轉成選票 考驗柯P

2018年09月01日 01:34 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

107年六都選舉參選人登記統計表

年底首都市長選戰原被形容為「戰國時代」，不少人都表態要挑戰柯文哲，但昨天登記參選截止，僅有5名參選人，且主要仍是藍綠白「三腳督」。進一步就目前選情氣氛來看，在民進黨顯然無法拉抬姚文智，丁守中遲遲找不到足以逆轉選情的有力支點及戰術下，爭取連任的柯P要打贏這場選戰，可說是「穩定領先」，這可能也是其他有意挑戰者打退堂鼓的原因。

只不過，柯文哲現階段雖然領先，尤其在年輕族群選票、網路聲量上擁有極高的支持度，讓對手望塵莫及，但是光靠「空戰」仍無法掩蓋競選總部派系內鬥、端不出實質政績等問題；此外，如何將網路聲量轉化成實體選票，都是柯爭取連任的最大考驗。

丁姚輸一截 柯穩定領先

主打白色力量的柯文哲2014年以85萬票當選，突破原本台北市被認定「藍大於綠」的政治版圖，就任3年半以來，其不同於藍綠傳統政治人物的風格和形象，也讓他持續保有高人氣，尤其網路上「柯粉」的支持力道十分強勁。

反觀綠營姚文智雖重新出發，包括將臉書粉絲頁砍掉重練，蔡英文總統的重要文膽姚人多出手相助，黨中央也已安排他和新北市長參選人蘇貞昌合體拜票，但其聲勢仍不見起色；藍營丁守中一度與柯文哲拉近民調差距至誤差範圍內，但「佛系選戰」打法下，即便丁扛著國民黨「首都非贏不可」的壓力，目前也看不出有再次迎頭趕上柯P的趨勢。

柯文哲過去3年多的民調雖幾度滑落，也常被質疑沒有具體政績、陷入失言爭議，或是面臨局處首長出走、市府及競選總部派系內鬥等危機，但整體來說，他的政治光環仍足以掩蓋缺點，選戰倒數80多天，如無太大意外，選情可說越來越平穩。

柯辦鬧內鬥 群龍仍無首

不過，柯文哲也並非能就此「躺著選」。他自己曾觀察參與新書簽名會的「柯粉」，許多均非台北市籍，也就是這些支持聲量形同「空氣票」，是否真能轉化成年底的實體選票，是一大考驗；另外，柯競選辦公室近來被爆內鬥，總幹事人選也還沒著落，群龍無首之下，也是另一危機。

(中國時報)