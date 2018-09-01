龍燕固守票倉 暗潮洶湧

2018年09月01日 01:34 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

年底選舉是民進黨執政期中考，台中市長一役是測試2020大選的風向球，藍綠都喊出「決戰中台灣」、「台中贏，台灣就贏！」重兵布署中台灣防線，除了兩大黨龍燕之爭，無黨籍宋原通也登記參選，形成3人角逐下屆台中市長局面，目前選情仍混沌，預計最後戰況緊繃時，藍綠歸隊，中間選民將是勝負關鍵。

林佳龍與盧秀燕都聲稱民調領先，但選戰暗潮洶湧，詭譎的是，不管是擁有執政優勢的林佳龍，或身負綠地變藍天重任的盧秀燕，當其他縣市首長選戰炮火四射，龍燕戰法卻以鴨子划水挺進各票倉。

林佳龍成立雲林同鄉支持林佳龍市長競選連任後援會、彰化同鄉會後援會等，以往成立各行各業後援會，以競選策略而言，營造高支持度的後援會，都會大張旗鼓造勢，衝高人氣，但龍團隊採低調方式固票，後援會成立時有如軍機不外洩。

無獨有偶，盧秀燕活動也沒有「全都露」，台中市為前立法院長王金平輔選責任區，日前號召紅黑派系大老辦海線造勢，首次為盧秀燕站台的前台中縣長廖了以、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、前中市議長張清堂等大咖現身，海線首場大型造勢卻不公開行程，不同以往國民黨選戰風格。

林佳龍主打政績牌，但中央執政年改及空汙壓力，衝擊選舉變數，花博盛會將攸關拚連任是否能錦上添花；盧秀燕喊出「市長選新空氣變新」，距離投票不到3個月，政見牛肉還未端出，龍燕大戰誰能獲溫和、理性的台中選民認同？藍綠對決，各有勝算，寸土必爭。

(中國時報)