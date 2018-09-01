龍燕固守票倉 暗潮洶湧

友善列印
中國時報
／台中報導

年底選舉是民進黨執政期中考，台中市長一役是測試2020大選的風向球，藍綠都喊出「決戰中台灣」、「台中贏，台灣就贏！」重兵布署中台灣防線，除了兩大黨龍燕之爭，無黨籍宋原通也登記參選，形成3人角逐下屆台中市長局面，目前選情仍混沌，預計最後戰況緊繃時，藍綠歸隊，中間選民將是勝負關鍵。

林佳龍與盧秀燕都聲稱民調領先，但選戰暗潮洶湧，詭譎的是，不管是擁有執政優勢的林佳龍，或身負綠地變藍天重任的盧秀燕，當其他縣市首長選戰炮火四射，龍燕戰法卻以鴨子划水挺進各票倉。

林佳龍成立雲林同鄉支持林佳龍市長競選連任後援會、彰化同鄉會後援會等，以往成立各行各業後援會，以競選策略而言，營造高支持度的後援會，都會大張旗鼓造勢，衝高人氣，但龍團隊採低調方式固票，後援會成立時有如軍機不外洩。

無獨有偶，盧秀燕活動也沒有「全都露」，台中市為前立法院長王金平輔選責任區，日前號召紅黑派系大老辦海線造勢，首次為盧秀燕站台的前台中縣長廖了以、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、前中市議長張清堂等大咖現身，海線首場大型造勢卻不公開行程，不同以往國民黨選戰風格。

林佳龍主打政績牌，但中央執政年改及空汙壓力，衝擊選舉變數，花博盛會將攸關拚連任是否能錦上添花；盧秀燕喊出「市長選新空氣變新」，距離投票不到3個月，政見牛肉還未端出，龍燕大戰誰能獲溫和、理性的台中選民認同？藍綠對決，各有勝算，寸土必爭。

(中國時報)

網路人氣轉成選票 考驗柯P 胖周瑜勤耕耘 分裂藍軍苦戰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。