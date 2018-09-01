陳在地深耕 韓握話語權

2018年09月01日 01:34 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄近日豪雨成災，國民黨市長參選人韓國瑜29日單槍匹馬到高市選委會完成登記。（韓國瑜競選團隊提供）

高雄市長選舉有國民黨韓國瑜、民進黨陳其邁及無黨籍前立委蘇盈貴、前北市議員璩美鳳4人參選，選情雖仍是藍綠兩大黨對決，但2位無黨籍參選人是否會成為厭倦藍綠惡鬥選民的出口，後勢值得觀察。

2屆高雄市長選舉結果呈現綠大於藍的選民結構，陳其邁初選勝出，地方政壇形容「頭過身就過」；但國民黨韓國瑜網路聲量高，又屢屢掌握話語權，急起直追，藍綠對決態勢明顯。

韓國瑜一句「民進黨執政20年，已不相欠」，令中間與綠色選民對他關注，若能化為實質選票，一來一往，等同增加2票。

陳其邁雖有在地深耕多年優勢，然而中央執政不力，綠色選民投票動機不若過往強烈，如何催出選票，將是民進黨能否延續高雄執政關鍵。

民進黨從初選民調到目前各方民調，始終約3成選民不表態，地方政壇人士解讀，不表態選民結構有從不投票選民、尚在觀望的中間選民、厭倦藍綠選民與陷入猶豫的藍綠選民，這些選民最終的投票意向動見觀瞻，將成為決定勝負的重要關鍵。

無黨籍蘇盈貴曾是台聯立委，也曾加入國民黨，從政過程的專業與堅持，曾被評為10大優秀立委；自稱統一女俠的璩美鳳，曾加入新黨、擔任中華統一促進黨發言人，票源與國民黨重疊性高。如何防堵2位無黨籍候選人，藍綠的選戰主軸可能要修正了。

(中國時報)