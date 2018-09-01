侯友宜高民調 力守藍營灘頭堡

2018年09月01日 01:34 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

2018年新北市長選舉，藍營視為必須守住才能徐圖再起的灘頭堡，綠營搶變天以求延續中央執政的企圖更是強烈。國民黨侯友宜歷經文大宿舍案後，民調始終維持不墜，也證明抹黑選舉手段已不被民眾接受；民進黨蘇貞昌陣營則是改端出政策牛肉，在雙方各提市政議題下，預料年輕選民將成為左右選舉結果的關鍵。

侯友宜初選之始腹背受敵，不僅綠營群起猛攻，黨內同志也是質疑他「藍皮綠骨」，加上副市長任內得罪不少地方基層民代，參選路上阻礙重重；通過初選的試煉後，侯友宜又接連碰上鄭南榕、文大宿舍事件，民進黨傾全黨之力猛攻，但這些批評絲毫無損他的高支持度，民調與蘇貞昌始終維持一段差距，足證在民進黨執政不佳的氛圍下，侯深得藍綠支持者的心。

侯友宜草根形象雖為他加分不少，曾多次自承「憨慢說話」的神探，如何面對律師出身、口才便給的蘇貞昌步步進逼，成為他能否順利爭取新北市長大位的挑戰。

民進黨則因中生代無法順利接棒，逼得蘇貞昌被迫與神明毀約回鍋參選，已讓民眾產生刻板印象，加上蘇系強勢作風常讓其他派系人馬不滿，就曾有16名非蘇、新系議員力挺游錫堃上位，如何讓綠營真正團結，是他首要解決之務。

另外，從年金改革、兩岸外交到勞工權益與能源政策，也讓蘇貞昌難以擺脫民進黨執政不力的枷鎖，尤其深澳電廠爭議及「乾淨的煤」的說法，更讓民眾反感，選情更形嚴峻。

選戰進入最後階段，雙方也都意識年輕選票將成左右輸贏的決勝點。侯友宜在臉書找來姪子納豆直播，經營IG、LINE@機器人甚至推出「國民阿舅」貼圖，希望博得年輕選民青睞；蘇貞昌同樣也大量進用年輕人，透過臉書直播，搭配超夯時下年輕人話題。誰能獲得年輕選民支持，也成為入主新北市府的關鍵。

(中國時報)