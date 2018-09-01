黃偉哲內憂外患 高思博拚翻轉

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中國時報
／台南報導

下屆台南市長選舉6人逐鹿，原本一路領先的民進黨黃偉哲，面對外有整合成功的國民黨高思博挑戰，內有泛綠無黨籍選將蘇煥智、許忠信分票，加上中央執政不力、地方治水破功等不利因素，選情恐怕不容再像過去「推個西瓜都能當選」般樂觀。

此次市長選舉，除了國、民兩黨分別提名高思博、黃偉哲競選外，同屬綠營的前台南縣長蘇煥智、前台聯立委許忠信，以及被暱稱「虧雞福來爹」五彩集團創辦人林義豐、台南市龍崎區牛埔里長陳永和等人，也都以無黨籍身分下場角逐。

黃偉哲因擁有行政院長賴清德及新潮流系人馬的力挺，儘管在初選與立委陳亭妃陣營結下樑子，但吹著「信賴選哲」延續市政的號角，加上黨主席蔡英文也介入調解紛爭，雖受中央執政不力、治水破功及泛綠分票等影響，一般預估泛綠支持者仍將在最後關頭自主歸隊，成為黃偉哲順利當選的最有力後盾。

不過，國民黨提名的高思博起步雖晚，卻也來勢洶洶，擁有一搏的實力。尤其，在被視為泛藍陣營的前台南市警察局長陳子敬宣布退選後，更讓高營因整合成功士氣大振。未來如能善用時機，繼續爭取中間及年輕選民的支持，未嘗沒有翻轉戰局的機會。

同屬泛綠的蘇煥智，曾擔任長達9年的台南縣長，對市政十分嫻熟，爆發力十足；許忠信則擁有深綠選票支持。至於在網路擁有強大聲量的林義豐，應可獲得不少年輕族群支持；陳永和則獲得認同環保理念的選民肯定。

(中國時報)

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