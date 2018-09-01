台東爆2個女人戰爭 綠拚翻盤

2018年09月01日 01:34 中國時報 楊漢聲 、楊佳穎／綜合報導 、楊佳穎／綜合報導

鄺麗貞託人登記，參選台東縣長，為原本穩固的藍營投下震撼彈。（本報資料照片）

台東縣長選舉爆出震撼彈！前台東縣長鄺麗貞昨天託人趕在選舉登記日最後1天完成登記，震驚各界，鄺本人整天神隱，國民黨縣長參選人饒慶鈴緊急召開記者會，要民進黨別再使「奧步」。鄺的登記參選，使台東選情起了濤天波瀾，結果恐將「藍天變綠地」。

鄺、饒恩怨 紛擾10年

由於鄺麗貞離了又結的夫婿吳俊立是饒慶鈴後援會會長，吳俊立胞妹吳秀華又是國民黨台東縣黨部主委，鄺的參選，地方政壇認為是2個女人自2009年起，台東縣長選舉、立委補選，長期以來結下的梁子。

饒慶鈴昨天下午4點40分舉行記者會，包括縣長黃健庭及吳秀華都到場力挺，強調支持饒慶鈴到底。國民黨中央則強調，全黨上下一致唯一支持饒參選台東縣長，延續黃健庭任內五星級的施政，為台東縣民提供最優質、可靠的執政。

吳俊立挺饒 加倍輔選

吳俊立昨晚也趕回台東跟饒慶鈴「合體」，他表示，對鄺麗貞登記參選縣長一事，感到非常錯愕，身為丈夫卻事先不知情，感到十分慚愧、痛心與遺憾，對饒慶鈴表示歉意，會加倍努力輔選，用實際行動表現對饒慶鈴的支持，並鄭重聲明，「從今天起，鄺麗貞在外的一切行為都與我無關！」

饒慶玲強調，自1月19日獲黨提名到現在，在吳俊立、吳秀華等人幫忙下，選情逐步攀升，吳氏兄妹的支持，有著不可抹滅的功勞，會一起攜手走到投票那天，直到最終取得勝利為止。

饒慶鈴說，她也很想知道為何鄺麗貞要登記參選，民進黨無所不用其極打擊國民黨在台東縣樂觀的選情，且已經使出這種手段，不知後續還會再祭出何種「奧步」？

黃健庭也力挺表示，他第一時間與吳俊立通電話，吳俊立氣急敗壞並強調完全不知情，若這個策略是要分化國民黨團結，顯然並未達到效果，因為吳秀華與吳俊立都出席力挺饒，國民黨在台東仍是團結的，會用團結來打贏這場選戰。

吳秀華表示，她和哥哥吳俊立事先都不知道鄺麗貞要參選的消息，也是被媒體告知才知道，他們試著聯繫鄺麗貞但都聯繫不上，會按照黨紀處理鄺違紀參選一事，並強調與吳俊立會全力支持饒慶鈴。

綠營劉櫂豪 選情看漲

民進黨提名的台東縣長參選人劉櫂豪對此則表示，對於有志投入選舉想為台東做事情的人，他深感歡迎，大家彼此進行良性的競爭；雖然對於鄺麗貞參選仍覺得有些意外，但他的選舉步調不會受影響，仍會按部就班，將平日表現及未來規畫跟選民報告，才是一個參選人必須做的事情。

(中國時報)