林姿妙人和戰術 搶攻民主聖地

國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙昨在新北市長參選人侯友宜、立委蔣萬安及大批支持者陪同助陣下，完成參選登記。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

九合一選舉登記截止，年底選戰正式開打，宜蘭縣被視為極可能「綠地變藍天」地區，民調一路領先的國民黨參選人林姿妙，始終採取穩紮穩打低調行事策略，而聲勢始終落後的民進黨參選人陳歐珀，則在黨內派系之爭看似已平息下，力圖在3個月內翻盤成功，選戰議題操作成功與否，恐將會是這場選戰勝敗關鍵。

披上國民黨戰袍的林姿妙，布局縣長選戰已久，除了本身8年羅東鎮長任內的亮麗施政成績單，民進黨中央2年執政引發的龐大民怨，更為林姿妙帶來相當大助力，加上林姿妙長期身段柔軟的人和優勢，為縣長之路打下厚實基礎。對林姿妙陣營而言，繼續勤走基層與選民面對面搏感情，保持支持者的熱度直到投票日，就有機會贏得選戰。

反之，綠營則猶如球賽落後的一方，接下來勢必得積極搶攻，缺少個人政治魅力的陳歐珀，雖然如願獲得民進黨提名參選，但他與代理縣長陳金德「雙陳之爭」，過程引發的紛爭，以及12年前大傷陳定南形象的「點亮宜蘭河事件」，如何讓他與許多黨內同志難解的心結不再擴大，甚至設法減輕，是重要課題。

為求勝選，陳歐珀勢必得更仰賴中央大力輔選及奧援，畢竟宜蘭歷任民選縣長「綠大於藍」，被綠營視為「民主聖地」，透過蔡英文總統、「宜蘭女兒」總統府祕書長陳菊、行政院長賴清德、黨秘書長洪耀福等人到宜蘭輔選，盡快穩住綠營基本盤，實際效果如何仍待評估。

此外，佛光大學社會學系教授林信華、公職退休人員陳秋境、前員山鄉代林錦坤3參選人，能吸走多少中間選民、對藍綠造成多大影響，值得觀察。

(中國時報)

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