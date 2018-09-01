徐欣瑩強力吸票 楊文科鞏固正藍旗

友善列印
中國時報
／竹縣報導

下屆新竹縣長選舉，國民黨楊文科、民進黨鄭朝方、民國黨徐欣瑩及無黨籍葉芳棟登記參選，前3人均直接或間接有國民黨色彩，雖然新竹縣政治版圖藍大於綠，但誰能脫穎而出，仍必須取決於中間及年輕族群選票。

今年新竹縣長選情多變，國民黨先上演茶壺內的風暴，直到本周登記前一刻，立委林為洲宣布退選，促成國民黨團結。不過，出身「正藍軍」的楊文科未曾打過選戰，年紀也最長，儘管曾任副縣長、中科局長，行政資歷豐富，又有竹科、科技界大老加持，能否全盤吸收國民黨票源，是他勝選關鍵。

民國黨主席徐欣瑩選舉經驗豐富，她出身縣議員，曾以全國第一高票當選區域立委，具有中央與地方資歷，她在本屆總統選舉中，與親民黨主席宋楚瑜搭配競選，使她具有全國能見度，加上善用網路科技宣傳，不僅有宗親支持，還有台北市長柯文哲站台，有與楊文科一決高下實力。

民進黨推出的鄭朝方，與新竹市長林智堅共同推出「大新竹共好」口號，副總統陳建仁、行政院長賴清德8月以來多次為鄭朝方造勢，加上鄭朝方的父親為前縣長鄭永金，儘管是選舉新鮮人，但也有一定基本盤。

另外無黨籍參選的葉芳棟本屆也曾投入縣長選舉，拿下15699票，今年再度以無黨之姿，挑戰縣長之位。

(中國時報)

林姿妙人和戰術 搶攻民主聖地 年改效應發燒 國民黨力搏澎湖變…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。