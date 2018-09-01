徐欣瑩強力吸票 楊文科鞏固正藍旗

2018年09月01日 01:34 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

下屆新竹縣長選舉，國民黨楊文科、民進黨鄭朝方、民國黨徐欣瑩及無黨籍葉芳棟登記參選，前3人均直接或間接有國民黨色彩，雖然新竹縣政治版圖藍大於綠，但誰能脫穎而出，仍必須取決於中間及年輕族群選票。

今年新竹縣長選情多變，國民黨先上演茶壺內的風暴，直到本周登記前一刻，立委林為洲宣布退選，促成國民黨團結。不過，出身「正藍軍」的楊文科未曾打過選戰，年紀也最長，儘管曾任副縣長、中科局長，行政資歷豐富，又有竹科、科技界大老加持，能否全盤吸收國民黨票源，是他勝選關鍵。

民國黨主席徐欣瑩選舉經驗豐富，她出身縣議員，曾以全國第一高票當選區域立委，具有中央與地方資歷，她在本屆總統選舉中，與親民黨主席宋楚瑜搭配競選，使她具有全國能見度，加上善用網路科技宣傳，不僅有宗親支持，還有台北市長柯文哲站台，有與楊文科一決高下實力。

民進黨推出的鄭朝方，與新竹市長林智堅共同推出「大新竹共好」口號，副總統陳建仁、行政院長賴清德8月以來多次為鄭朝方造勢，加上鄭朝方的父親為前縣長鄭永金，儘管是選舉新鮮人，但也有一定基本盤。

另外無黨籍參選的葉芳棟本屆也曾投入縣長選舉，拿下15699票，今年再度以無黨之姿，挑戰縣長之位。

(中國時報)