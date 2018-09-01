嘉市雙后鬥得凶 涂坐收漁利

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市長選戰4人登記，外界聚焦現任市長涂醒哲爭取連任、議長蕭淑麗角逐大位、前嘉義市長黃敏惠回鍋再戰，形成1王2后激戰的3強鼎立局面。蕭淑麗退出國民黨參選，對藍、綠版塊造成多少衝擊，將是左右選舉結果的關鍵因素。

蕭淑麗與黃敏惠都系出國民黨，國民黨提名黃敏惠再度挑戰市長寶座，蕭淑麗憤而退黨並以無黨籍身分參選，黃陣營打著「正牌藍軍提名人」的旗幟，強調參選正當性，外界形容是「2個女人的戰爭」，但蕭淑麗左右開弓，批涂打黃，炮火猛烈，卯足力搶攻藍綠票源。

黃敏惠為擺脫蕭淑麗的如影隨形，定調「一個勇敢女人與一個白目男人的戰爭」，但這個男人是誰？沒有人對號入座，但大家心知肚明，黃敏惠此舉意在凸顯自己是藍軍唯一參選人，以期達到「集中選票」、弱化蕭淑麗搶票的效果。

涂醒哲在這場選戰採「不失分即加分」的戰略，淡化自己欠缺人和的劣勢，主打「政績牌」，對2個女性對手的攻訐或暗批，多是冷處理、低調應對，且他自忖2個女人鬥得越凶，對他的選情越有利，因此一貫「隔山觀虎鬥」，以圖坐收漁翁之利。

藍、綠皆定位年底地方大選是政黨對決，但嘉義市藍軍、綠營都有基本盤鬆動的情形，蕭淑麗窮追猛打，拚命挖牆角瓜分票源，加上無黨籍黃宏成分食部分中間選民的票，嘉義市長選舉正陷入一場詭譎的激戰。

(中國時報)

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