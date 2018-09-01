退休養老宅興起

位於竹科旁的「竹科悦揚」有科技新貴支撐，租金行情佳，投報率可達3％上下。（海悦提供）

友善列印
中國時報
／台北報導
新店大央北重劃區第一案「波爾多」，主打總價888萬起，買十四張站270米水岸捷運宅，未公開的早鳥階段就已在區域造成轟動。 （業者提供）
「中山凱宴」為精品飯店宅，鄰近北市中山北路精品大道、南京及松江商圈，目前月租已升至6.8萬上下。（興富發提供）

年改後，公務人員18趴優存遭砍，讓公務人員理財出現質變，特別是在國內租金持續攀升，不少收入較豐厚的五、六年級公務人員選擇買進周邊需求較高、受外商主管青睞帶租約的住宅案，期未來退休後，靠收租補貼生活費，興富發總裁鄭欽天透露，位於台北市新生北路的「中山凱宴」即有不少日商租用，租金投報可達3％左右。

租金指數持續上揚

內政部資料顯示，國內租金指數持續上揚，至今年7月已達101.89較去年同期成長0.97。房仲業者指出，六都中近年來以台南市漲幅最大約3％，台北、新北月租金也分別突破每月每坪1400元與700元大關。

鄭欽天指出，不少30歲升到主管收入佳，或是40歲以上公務人員，憂心未來退休生活，進而買進租金投報率高的產品，未來繳清房貸、退休後，除原有退休金，還有房子收租，租金不論多少，都是一筆額外的收入！

如「中山凱宴」為精品飯店宅，鄰近北市中山北路精品大道，一旁就是南京及松江商圈，吸引不少日商高階主管租用，月租金已從之前的6.4萬元，升至目前的6.8萬元上下。近期就有已購帶租約產品的置產客，再回頭接洽有無這類物件可下手買進。

房貸利率低檔進場

「位於竹科旁的『竹科悦揚』周邊租屋市場有竹科新貴支撐，預期未來交屋出租，投報率也可達3％上下。」海悦總經理曾俊盛說，桃園、新竹、台中等地房價低，想當包租公的置產族，可利用個案的低自備方案，以及目前房貸利率約在1.7％至1.8％低檔，買進人口密集、租屋需求高產品。

至於親家建設位於台中市南屯區文心南路、文心南三路的「ONE CITY」，也吸引不少想購屋人下手，親家建設業務總監周宥青指出，該案成交價約每坪34萬至35萬元間，因鄰近捷運綠線G12站、中山醫學院，周遭租屋需求高，小坪數產品租金投報可達4％至5％。

新北新店的央北重劃區因本就在公務人員大本營，包括「全陽大璽」、「國美中央新村」、「波爾多」等案都吸引不少公務人員看屋，但由於區內成交單價多逾50萬以上，前往賞屋置產資，看重的還是地段、重大建設，以及未來周邊土地標售可望拉升房價，未來可賺取差價。

(中國時報)

包租公選屋術 市場需求擺第一

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。