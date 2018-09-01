2018年09月01日 01:34 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

新店大央北重劃區第一案「波爾多」，主打總價888萬起，買十四張站270米水岸捷運宅，未公開的早鳥階段就已在區域造成轟動。 （業者提供）

「中山凱宴」為精品飯店宅，鄰近北市中山北路精品大道、南京及松江商圈，目前月租已升至6.8萬上下。（興富發提供）

年改後，公務人員18趴優存遭砍，讓公務人員理財出現質變，特別是在國內租金持續攀升，不少收入較豐厚的五、六年級公務人員選擇買進周邊需求較高、受外商主管青睞帶租約的住宅案，期未來退休後，靠收租補貼生活費，興富發總裁鄭欽天透露，位於台北市新生北路的「中山凱宴」即有不少日商租用，租金投報可達3％左右。

租金指數持續上揚

內政部資料顯示，國內租金指數持續上揚，至今年7月已達101.89較去年同期成長0.97。房仲業者指出，六都中近年來以台南市漲幅最大約3％，台北、新北月租金也分別突破每月每坪1400元與700元大關。

鄭欽天指出，不少30歲升到主管收入佳，或是40歲以上公務人員，憂心未來退休生活，進而買進租金投報率高的產品，未來繳清房貸、退休後，除原有退休金，還有房子收租，租金不論多少，都是一筆額外的收入！

如「中山凱宴」為精品飯店宅，鄰近北市中山北路精品大道，一旁就是南京及松江商圈，吸引不少日商高階主管租用，月租金已從之前的6.4萬元，升至目前的6.8萬元上下。近期就有已購帶租約產品的置產客，再回頭接洽有無這類物件可下手買進。

房貸利率低檔進場

「位於竹科旁的『竹科悦揚』周邊租屋市場有竹科新貴支撐，預期未來交屋出租，投報率也可達3％上下。」海悦總經理曾俊盛說，桃園、新竹、台中等地房價低，想當包租公的置產族，可利用個案的低自備方案，以及目前房貸利率約在1.7％至1.8％低檔，買進人口密集、租屋需求高產品。

至於親家建設位於台中市南屯區文心南路、文心南三路的「ONE CITY」，也吸引不少想購屋人下手，親家建設業務總監周宥青指出，該案成交價約每坪34萬至35萬元間，因鄰近捷運綠線G12站、中山醫學院，周遭租屋需求高，小坪數產品租金投報可達4％至5％。

新北新店的央北重劃區因本就在公務人員大本營，包括「全陽大璽」、「國美中央新村」、「波爾多」等案都吸引不少公務人員看屋，但由於區內成交單價多逾50萬以上，前往賞屋置產資，看重的還是地段、重大建設，以及未來周邊土地標售可望拉升房價，未來可賺取差價。

(中國時報)