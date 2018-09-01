包租公選屋術 市場需求擺第一

2018年09月01日 01:34 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

購買退休養老宅，為老來退休生活預做準備，房地產專家紛紛表示，除了購屋自備款、利息外，稅費、空置期、家電家具汰換等成本也應納入計算，當然要出租，租屋市場需求是必要考量，若一味只想購買低總價產品，屆時無人租用，恐「賠了夫人又折兵」！

看好置產族想當包租公拉高退休後收入，建商除了推出裝潢為實品屋出租，帶租約銷售案，近期還有鄰近大學的建案，打出80坪、協助包裝成小套房出租產品，租金投報可拉升至10％至12％。

對於準包租公、包租婆如何選屋？台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，購買收租型不動產首重市場需求性，尤其以大專院校、工業區、醫院等周邊，較具投資價值，而客層不同，會影響後續的管理。如學生客層租期一致，規格需求接近，管理單純，上班族則付租能力較高，但租期不一，管理相對複雜，在投入前需先了解市場供需狀況。

張旭嵐進一步指出，中南部以透天厝隔間成套房最受包租公青睞，投報率保守估計約在3％至5％。而雙北捷運沿線站點的套房或小宅，需求量高，未來轉手也較快，不過投報率較低，約在2％左右。

「退休族若想拉高生活品質，提高收入，目前政府推出的『以房養老』方案，是一項不錯的選項。」信義房屋企研室專案經理曾敬德說，至於40至50歲想為未來退休生活預做準備，計畫購屋，期未來付清貸款後出租收租金，在計算投報率時，除購屋成本、房屋稅等稅費外，租期不應以滿租12個月算，而應將招租空置期納入，一般以一年收租8個月計算，當然房價及租金波動等投資風險也應列為重要考量。

(中國時報)