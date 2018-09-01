居家創意fu－書桌椅選調整型 層架多元搭配

2018年09月01日 01:34 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

為迎接新學期，爸媽忙著添購兒童家具、開學用品，希望帶來新氣象；IKEA表示，不妨讓孩子挑選自己喜愛的色調，不論是淡雅色系或明亮活潑的色調，都能讓空間帶來全新感受，再視個人喜好添購風格家飾品，就能輕鬆打造出孩子專屬的房間，開心迎接新生活。

由於兒童成長速度快，1年長高10公分稀鬆平常；IKEA建議，書桌椅最好選擇可調整高度的彈性家具，不僅可藉機培養良好的閱讀姿勢，也能隨兒童身高成長調整至適當高度，不僅延長家具使用壽命，也能省下重新添購家具的費用；在椅子部分，IKEA推薦，附安全輪腳並具有感壓煞車裝置的座椅，讓兒童在讀書活動時更加安全。

除了書桌椅外，特力屋建議，收納類的家具、層架以可拆卸、好搬動尤佳，理由同樣是搭配孩子高度來調整位子，例如，可續接的松木層架，預留多段溝槽，層板可依需求而調整高低，並可依收納需求增添層板，多元組合搭配，開放設計便於孩童拿取，並可展示孩子珍藏的玩具、童書，成為兒童房布置的一部分。

特力屋表示，可搭配添購收納箱或收納盒，以加強分類及整理，在挑選上，可依玩具種類挑選適合的大小，並依收納盒的圖案、顏色分類，除幫助父母快速分類，也可引導孩子學習收玩具。

挑選兒童家具時除了挑選造型，特力屋發現，現代父母對材質、品質特別要求，因為稍有不甚，就可能影響孩子健康；例如，木質家具常見有高致癌風險物質是甲醛殘留，緩慢釋放於空氣中，期間可長達數年之久，對健康造成威脅，特力屋建議，可認明歐盟標準的E1等級板材，甲醛含量極低，守護孩子健康。

而櫥櫃、桌角等容易碰撞受傷的尖角，特力屋表示，可加裝防撞護角或防撞泡棉，以防不慎碰撞受傷，市售兒童安全防護桌角，應特別挑選經過SGS檢驗，不含塑化劑、重金屬及雙酚A，才是最適合兒童的材質，並搭配膠條固定，確保防護桌角不易鬆動掉落。

(中國時報)