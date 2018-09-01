專家觀點－鄭欽天：房市回穩 土地市場築底

2018年09月01日 01:34 中國時報 （興富發總裁鄭欽天口述，記者王莫昀整理）

房市回穩，交易氛圍與前幾年大不相同，首先2房產品銷售情況佳，整體買氣逐漸被帶回來，特別是，熟悉市場風向的許多建築業、營造廠等員工，也紛紛加入買房行列；面對房市成交站穩腳步，近期土地市場也跟著築底，買氣「超熱」！這從近期台中、台南、高雄等地的政府土地標售案，只要地段好，幾乎多能標脫可看出端倪。

近期除集團成員潤隆標下高雄中都重畫區眷改土地，興富發之前，更投入40餘億，出手拿下台中高鐵特區商業區約7656坪土地，這個價位已刷新今年以來購地金額的最高紀錄，也可望為全年最高總價，這已表明了我對市場的看法。

目前全台土地市場，除台北市沒什麼交易，其他地區包括新北、台中、台南、高雄買氣皆十分強勁，只要有降價，區位好，多半沒多久就被買走。之前標下的台中土地可興建2000多戶，不論交通、地理位置、總價都很熱門，由於區內過去已成交3、4000戶，讓此處「從荒地變為市集」。

土地落底，這從部分區域成交現況也可一窺一二，像是之前新莊土地以每坪160萬加40萬左右的增值稅，即每坪約200萬賣出，現在已可以180萬買回來，甚至有人成交至每坪200、210萬。

進一步分析新屋市場交易回暖，從購屋族群細究，首購族進場購屋，是一推升房市交易攀升重要引擎，像是興富發前後1年半在竹北地區賣掉1300多戶房子，主因這些購屋年輕人在家庭成員不多下，不太會想購買較新屋便宜些的中古屋換取較大空間，反期待住家夠漂亮，公設夠齊全，有親子遊樂設施與孩子一起玩。

另有部分買家為戰後嬰兒潮、年齡50歲以上的民眾，只要有能力，多會想幫子女置產，如今看到房市回穩，即下手買進，連最熟悉市場的營建業員工最近也出手購買。興富發江翠北側重劃區的合建案「興富發大美」，因鄰捷運，全案幾乎都由參與該案營造與興富發員工購買，未正式推出，現就僅剩10戶。旗下位於台中的「博識」、「博克萊」，也吸引集團老員工看上當地學區佳，買給兒子女兒，讓孫子未來有好學校可就讀。

(中國時報)