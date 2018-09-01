亞運》好酒沉甕底 滑輪溜冰飆雙金

2018年09月01日 01:34 中國時報 鍾亞芳 ／綜合報導 ／綜合報導

趙祖政（左）31日飆速拿下滑輪溜冰男子20公里公路賽金牌。（中華奧會提供）

去年在台北世大運扮演我國「金庫」角色的滑輪溜冰，昨於雅加達-巨港亞運登場，趙祖政先在男子20公里公路賽以33分51秒418擊敗群雄獲勝，隨後李孟竹也在女子組20公里公路賽以44分50秒929封后，加上楊合貞的銅牌，讓中華隊在滑輪溜冰單日進帳2金1銅，累積16金也躍居第6名。

甩開對手 趙祖政突圍

其實中華隊在男子20公里公路賽除了趙祖政，林秉宏也有機會得牌，可惜最後200公尺被兩名南韓選手擋住，最後以33分52秒049位居第4。

「本來就鎖定韓國選手！」教練林詠翔透露：「賽前觀察他們練習，發現他們會在終點前200公尺發動攻擊，我提醒選手要特別注意韓國選手的犧牲打戰術，所以我們提前至400公尺處發動攻擊，所以趙祖政沒有被擋到，不過林秉宏就比較可惜了。」

克服傷痛 李孟竹圓夢

女子組方面，飽受關節炎所苦的李孟竹滑出全場最佳的44分50秒929，笑收金牌，她說：「左腳腳踝腫到連鞋子都穿不進去，還好醫療團隊幫我緊急處理，讓我的腳一天比一天好，不然我不會有這面獎牌。」

不只醫療團隊，李孟竹也將金牌榮耀歸功於教練林詠翔還有父母，「謝謝教練很相信我，一直鼓勵我，還有我的爸爸媽媽，感謝他們從小支持我到現在，沒有否定我。」

雖然不斷鼓勵選手，不過林詠翔卻笑著透露：「坦白講，我比她更緊張，謝謝（中華）奧會協助治療傷勢、每天照顧她。賽前我也跟她說，比賽就不會感覺到痛了，謝謝大家對她的支持跟鼓勵，台灣會更好。」

本屆亞運明天閉幕，今天進行最後一天賽事，就看中華隊選手能否再創佳績。

(中國時報)