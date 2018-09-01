亞運》被日本壓著打 中華今與陸爭銅

2018年09月01日 01:34 中國時報 陳志祥 ／雅加達報導 ／雅加達報導

雅加達-巨港亞運棒球賽昨天中華隊與日本隊爭奪金牌戰的最後一席資格，日本隊靠著密集安打與1發陽春炮，終場日本5比0力克中華隊，日本不僅20年來第1次在4強賽打敗中華隊、同時闖進金牌戰。

由於南韓在4強賽2戰全勝，中華沒有打下日本，中華隊與日、韓在4強賽戰績同是2勝1敗（南韓加預賽1敗），比較「對戰優質率」，3隊對戰得分減失分後，南韓以「+4」第1、日本「+1」第2、中華隊「-4」第3，中華隊失去爭金機會。

中華隊總教練許順益表示，大家都盡力了！日本隊的實力樣樣都比中華隊細膩，中華隊想要的攻擊看似簡單，他們會改變配球模式，中華隊與對手相差一大步，而銅牌戰繼續加油，3、4名的差距太大了，中華隊會堅持到最後。

中華隊排出中職投手林樺慶先發，這是首度派出職業投手先發，對決日本隊最佳投手岡野祐一郎，林樺慶投5.2局被打4安打、失3分，吞下敗投。岡野祐一郎前5.2局被打5安打無失分，送出7K。

日本靠著2局上投手的亂流，利用3支安打攻得2分，取得2比0領先。6局上，第5棒田村強再從林樺慶手中轟出陽春炮，日本拿到關鍵第3分，也把林樺慶打退場；7、8局日本各拿1分，終場日本以5比0擊敗中華隊。

落入銅牌戰的中華隊今天中午12時（台北時間）與大陸爭銅。

(中國時報)