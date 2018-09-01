亞運》被日本壓著打 中華今與陸爭銅

亞運棒球賽，日本隊堀米潤平（右）盜二壘，中華隊林祖傑（左）來不及刺殺。（杜宜諳攝）

友善列印
中國時報
／雅加達報導

雅加達-巨港亞運棒球賽昨天中華隊與日本隊爭奪金牌戰的最後一席資格，日本隊靠著密集安打與1發陽春炮，終場日本5比0力克中華隊，日本不僅20年來第1次在4強賽打敗中華隊、同時闖進金牌戰。

由於南韓在4強賽2戰全勝，中華沒有打下日本，中華隊與日、韓在4強賽戰績同是2勝1敗（南韓加預賽1敗），比較「對戰優質率」，3隊對戰得分減失分後，南韓以「+4」第1、日本「+1」第2、中華隊「-4」第3，中華隊失去爭金機會。

中華隊總教練許順益表示，大家都盡力了！日本隊的實力樣樣都比中華隊細膩，中華隊想要的攻擊看似簡單，他們會改變配球模式，中華隊與對手相差一大步，而銅牌戰繼續加油，3、4名的差距太大了，中華隊會堅持到最後。

中華隊排出中職投手林樺慶先發，這是首度派出職業投手先發，對決日本隊最佳投手岡野祐一郎，林樺慶投5.2局被打4安打、失3分，吞下敗投。岡野祐一郎前5.2局被打5安打無失分，送出7K。

日本靠著2局上投手的亂流，利用3支安打攻得2分，取得2比0領先。6局上，第5棒田村強再從林樺慶手中轟出陽春炮，日本拿到關鍵第3分，也把林樺慶打退場；7、8局日本各拿1分，終場日本以5比0擊敗中華隊。

落入銅牌戰的中華隊今天中午12時（台北時間）與大陸爭銅。

(中國時報)

亞運》好酒沉甕底 滑輪溜冰飆雙… 亞運》中華女足破門失敗 負韓失…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。