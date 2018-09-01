亞運》中華女足破門失敗 負韓失銅

2018年09月01日 01:35 中國時報 李弘斌 ／台北巨港電話採訪 ／台北巨港電話採訪

中華女足未能追平隊史最佳的銅牌成績，賽後球員難掩落寞。（美聯社）

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中華女足相隔20年重返亞運4強，可惜這次在巨港的成果沒能更上層樓，準決賽先以0比1不敵中國大陸，昨天銅牌戰又被南韓在上下半場各進2球，以0比4落敗，未能追平1994年廣島亞運所創的隊史最佳銅牌紀錄。

金牌戰方面，日本靠菅澤優衣香在第90分鐘「絕殺」，以1比0氣走大陸，贏得隊史第2面亞運女足金牌。

「今天我們持球比第一場多，只是如果要攻擊，被反攻的時候，我們的防守就會有很多漏洞，但是守在後面又沒辦法攻擊。」中華隊當家後衛林雅涵說：「大家真的盡力了，如果要贏強隊，我們攻擊方面要更加強個人技術。南韓隊個人技術好我們太多，1個人都能過我們3個人。」

中華女足與南韓是本屆亞運第2次碰頭，南韓效力於挪威聯賽的隊長趙昭賢當時缺席，銅牌戰則坐鎮中場掌控節奏。

中華隊在4強的兩岸大戰幾乎攻不上前場，對南韓身體對抗則未吃虧太多，開賽15分鐘就有隊長王湘惠的自由球攻門。不過技術面南韓占優，效力於英超切爾西的球星池笑然，第15分鐘突入禁區以右腳內側射門，球畫出漂亮弧線打入球門右側，率先突破了中華隊門神蔡明容的十指關。

蔡明容首戰南韓做出9次撲救，昨天銅牌戰又化解南韓7次射正，不過第26分鐘被南韓前鋒李金玟頭槌破門，第77分鐘也擋不住李玟娥的左腳勁射，加上終場前越位陷阱失敗，以4球見負。

中華隊此役控球率雖僅28％，但幾次反擊打得不差，可惜上半場包欣玄的遠射直接被門將沒收，下半場劉千芸、余秀菁的射門則都打高，拿下隊史在亞運的第3次殿軍。

(中國時報)