新南向門診 新住民就醫沒煩惱

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中國時報
／台北報導

「學姊太可怕了，血抽不太動，抽出來都是灰白色的，我很確定針有插到血管裏，怎麼會這樣？」女嬰主治醫師楊佳鳳說，收治女嬰住院那天晚上，住院醫師、也就是她的學弟急電給她，她聽了也很吃驚，同時也想到「脂蛋白酶脂解酵素缺乏症」病例的可能，這是極罕見的病例，沒想到自己會碰上。

楊佳鳳說，女嬰來時眼睛已經無法張開，呼吸淺而快速，十分脆弱，很擔心任何閃失，隨時都可能會失去這個小生命，為了照顧女嬰，她整整兩天沒有闔眼，且為了要與女嬰越籍父母直接溝通，讓女嬰父母瞭解女嬰的危險狀況及醫院所做的處置，她還用了谷歌翻譯越文，「唯有用越文直接溝通，病患家屬與醫師間才會建立起那分信任，同時將可以將問題說的更清楚」。

北榮昨日也宣佈，自9月1日起，開設新南向門診，將利用多國語言翻譯系統app，提供新南向國家新住民專線電話諮詢及約診服務。北榮院長張德明表示，北榮執行多國語言醫療照護翻譯服務計畫，已將手術或檢查常用同意書翻譯成越南文、印尼文、泰文，未來將推廣至其他醫學中心，讓新南向國家新住民就醫更加便利。

張德明指出，2016年我國推出新南向政策，加強與東南亞夥伴國家的互動與合作，而越南是中南半島人口最多，未來最具潛在醫療需求的國家，由榮總醫療體系與國立陽明大學組成榮陽團隊共同執行。「新住民特別門診」的成立，將深化與新南向國家的醫療合作，讓台灣醫療走出去，在世界發光。

(中國時報)

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