交通加持 嶺東房市商機湧現

2018年09月01日 01:35 中國時報 黃繡鳳 文／

台中精密園區二期的立體式智慧綠建築標準廠房日前上樑，預計今年底完工，再加上南屯知高橋已完工通車，人口、交通紅利加持，嶺東房市湧商機。

精密機械園區二期興建立體式智慧綠建築標準廠房，預計今年底完工，明年中完成驗收後啟用，可提供39個標準廠房單元，租售並行。

台中市政府經發局表示，精機園區一期開發面積124.78公頃、園區二期為36.92公頃，目前兩園區完成工廠登記進駐廠商共148家。

為了促進產業發展，市府向中央爭取「前瞻基礎建設計畫」經費，獲經濟部工業局審定全數通過，這項標準廠房新建工程案也分配到2億6,000萬元補助經費挹注。

精機園區標準廠房基地位於精密二期用地西南側，面積約1.65公頃，是一棟地下1層、地上6層的立體式綠建築；共規劃39個單元數，規劃1到3樓出租、4到6樓出售，預售部分將在下月啟動。

預售價格參考附近行情作為基礎，並配合扶植中小企業、未登記工廠及推動智慧機械產業等政策，每坪價格16至20萬元。

至於出租部分，也會在取得使用執照後啟動，每坪租金約為400元。

而台中市五權西路橫跨筏子溪，歷經三年減少橋墩以及橋面拓寬、抬高等橋樑改建工程的知高橋，繼5月開放部分車道通行後，緊接著於7月底舉行完工祈福典禮，正式開放全線8汽車道、1機車道及人行道車道通行。

知高橋為市區與嶺東、工業區的往返要道，且連接有台74線、國道1號，車流量龐大。改建後車道拓增，可乘載更多車流量。

受惠於精密科學園區近年來不斷湧入的人口紅利及知高橋改建所帶來的交通紅利，嶺東發展持續看俏。

目前位於嶺東路、文山十街口的新成屋坤悅「君臨」個案，大三房規劃，在此波利多激勵下，就吸引許多跨區客群前來購買，已完銷。

而麗寶「微笑城市」、「建義ATM」、宥全「市政ONE」等主打小坪數、低總價的首購型預售新案，則較吸引市場首購、單身自住客關注。

其中麗寶建設「微笑城市」新案，以絕佳地利優勢、打造一座全新AI智能宅。由於總價只要518萬元起，首購族租得起就買的起，目前已吸引自住客搶進、銷售強強滾。

另外，精密園區內由政府與新業建設合作推出的1字頭合宜住宅，第一期「新業誠家」共200戶勞工宅於去年中全數交屋，第二期「新業宜家」共520戶勞工宅，預計將於2019年完工交屋。

然而看好精密園區二期開發，嶺東就業人口紅利成長將帶動房市需求提升，近年更有不少精密園區內的企業廠投入興建員工住宅。

由康淳科技、普發工業、立穩機電技術、唐亞及億川鐵工所等5家企業合建的「聯富和慕」員工宅，產品共135戶。

採精裝修，47~52坪、3~4房規劃，每坪單價21萬元起，7成給這5家企業員工認購，3成開放園區員工申購，目前銷售逾7成，預計明年3月完工。

(中國時報)