磚家之旅 凝聚住戶向心力

2018年09月01日 01:35 中國時報 黃繡鳳 文／

如總太「織築」個案，7月底為已購住戶安排了『磚家之旅』，前往彰化縣花壇鄉順達窯業，參觀長達135公尺的自動隧道窯，帶客戶同步體驗建材的生產過程。

更邀請世界冠軍「磚家」-粘錦成老師同行，分享「織築」新案磚面外牆設計與理念。

住戶在親手堆砌迷你磚的過程中，感受到磚文化的歷史演變，也彷彿一磚一瓦協同建造起自己未來的家。

緊接著8月初『總太一畝田』插秧體驗，總太團隊帶著住戶們到雲林斗南，頂著炙熱的大太陽、彎腰插下秧苗，體會了「鋤禾日當午、汗滴禾下土」的真實意境。

下午更安排了秧苗盆栽彩繪與手作米味噌DIY，在遊戲間大小朋友們也感受到「要怎麼收穫先怎麼栽」的道理，享受揮汗勞動的成果。

總太地產董事長翁毓羚表示，總太長期致力於營造幸福社區，其中包括舉辦社區入厝活動、節慶料理活動、社區參訪活動等，以此聯絡新鄰居間的感情。

她說，不論是在管委會的組成、社區事務的運行等方面，都有相當的助益。每個建案依其規劃屬性的不同，各有貼心深化活動的安排。

如廣受自住首購族群青睞的「總太2020」個案，即攜手歐雅系統家具設計樣品屋，善用系統櫃設計、發揮收納巧思，協助住戶們，打造出更好更實用的夢想生活品質。

總太建設並與歐雅設計團隊合作，進駐「總太2020」接待中心，當購屋者有任何裝修疑問時，可立即獲得解答。

而「總太東方悅」個案，則是設計了一系列公設體驗活動，邀請「奏出福爾摩沙」樂團在視聽劇院演奏、「喬山健康科技」在健身工房示範、「花藝實驗所」在悅讀書房舉辦端午節避邪小物編織活動等。

這些貼心、細心、用心的安排，都是總太秉持在地睦鄰深耕理念，具體落實社會企業責任的美好實踐。

(中國時報)